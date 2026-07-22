Casi la mitad de los gallegos cambiaría de comunidad autónoma si pudiera elegir dónde vivir

Galicia es la comunidad autónoma donde sus habitantes muestran un mayor vínculo con su lugar de residencia, aunque eso no impide que una parte importante de la población contemple empezar una nueva etapa en otro punto de España.

Así lo refleja el informe "Preferencias residenciales de los españoles", elaborado por Grupo Mutua Propietarios, que analiza los destinos ideales para vivir según la percepción de los ciudadanos. El estudio concluye que el 78% de los gallegos seguiría viviendo en España si pudiera elegir libremente dónde residir.

Sin embargo, un 47% afirma que se trasladaría a otra comunidad autónoma, mientras que el resto optaría por permanecer en Galicia o contempla un cambio al extranjero. En caso de mudarse dentro del país, Andalucía, Asturias y Canarias aparecen como los destinos preferidos por los gallegos, elegidos cada uno de ellos por el 8% de los encuestados.

Si el traslado fuese fuera de España, Europa concentra la mayor parte de las preferencias, muy por delante de otros continentes como Sudamérica, Norteamérica, Asia o África.

Galicia, la autonomía con mayor fidelidad

El informe también destaca que Galicia es la comunidad con mayor fidelidad de sus residentes, ya que el 53% asegura que seguiría viviendo en ella si tuviera libertad total para decidir su lugar de residencia, el porcentaje más elevado de todo el país.

Las diferencias son especialmente visibles entre generaciones. Mientras el 41% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se plantea la posibilidad de vivir en otro país, entre los mayores de 65 años predomina la preferencia por permanecer en España, una opción elegida por tres de cada cuatro encuestados. Aunque muchas personas contemplan la posibilidad de cambiar de residencia, el estudio refleja que solo uno de cada cinco gallegos cree que realmente se mudará en los próximos años.

Esa intención aumenta hasta el 42% entre los jóvenes y alcanza el 55% entre quienes viven actualmente de alquiler. Entre los principales motivos para plantearse un traslado figura la búsqueda de una mejor ubicación, ya sea por cuestiones laborales, servicios o calidad de vida, una razón citada por el 32% de los participantes. Le sigue el deseo de acceder a una vivienda de mayor tamaño (28%), mientras que los factores económicos representan el principal motivo para el 15% de los encuestados.