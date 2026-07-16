A Mesa exige la dimisión del conselleiro de Lingua tras conocer el Plan de Normalización de Galicia

Rueda de prensa de A Mesa pola Normalización Lingüística sobre el Plan Xeral, a 16 de julio de 2026. A Mesa pola Normalización Lingüística

A Mesa pola Normalización Lingüística ha rechazado la propuesta de la Xunta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua y cree que "rebaja" los acuerdos unánimes del anterior. La entidad ha exigido, además, la dimisión del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y del secretario xeral de Lingua, Valentín García.

Así lo ha dado a conocer este jueves el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, muy crítico con la presentación del documento realizada ayer en la Cidade da Cultura. Maceira considera que el acto fue "un show" organizado para "tapar" la incapacidad del Ejecutivo autonómico "de gobernar a favor del gallego": "El espectáculo de ayer sería cómico si la situación no fuese tan dramática".

La Xunta, continuó el presidente de A Mesa, "elude" la responsabilidad de garantizar el gallego en todos los ámbitos "en aras de un supuesto consenso". "El único consenso que promueven es el de silenciar la reivindicación del gallego", censuró Maceira, según recoge Europa Press.

La entidad defiende que el documento rebaja los acuerdos del plan anterior, aprobado de forma unánime por el Parlamento de Galicia en 2004, al mismo tiempo que "elimina" el "carácter prescriptivo" de las medidas al utilizar verbos como 'fomentar', 'impulsar' o 'promover', "donde el acuerdo del 2004 hablaba de hacer".

"Como si la Xunta no tuviese la capacidad de actuación de cambiar las normas que excluyen al gallego o como si no fuese, directamente, la responsable de su creación y aprobación", lamentó Maceira, que ha criticado que el texto no exija garantizar el cumplimiento en ámbitos como notarías o seguros, donde se "incumple escandalosamente".

Respecto a la enseñanza, uno de los puntos más críticos del plan, el presidente de A Mesa ha acusado al Gobierno gallego de "chantajear" a la sociedad "con mantener el desastre actual si no se aceptan sus condiciones".

El plan tampoco recoge, según A Mesa, "medidas claras y contundentes para asegurar la oferta positiva en todos los servicios" ni el "compromiso de la presencia del gallego en los programas informáticos de las administraciones públicas" o "su prioridad en las páginas web e interfaces públicas".

La secretaria xeral de A Mesa, Celi Armas, ha asegurado que tanto el conselleiro como el secretario xeral "incumplieron su palabra" al "excluir de la participación directa" en el proceso de más de 50 entidades sociales relevantes de todos los ámbitos propuestas por A Mesa. La Xunta, añadió Armas, solo hizo anunciados cuando la plataforma Queremos Galego, en la que participa la propia entidad, "daba nuevos pasos".

El BNG califica el pacto como "un paso atrás"

La portavoz de Lingua del BNG, Mercedes Queixas, aseguró por su parte que la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004 presentada por la Xunta ayer es "un paso atrás": "Es un pacto del PP con el PP".

La nacionalista ha explicado en una rueda de prensa que el documento "reduce la protección" para el gallego existente en el plan actual, en referencia a que "fija un 50% como mínimo de educación" en lengua gallega frente a la propuesta presentada, que "elimina esa protección".

Queixas, además, considera que el plan es un "paripé propagandístico" del PP para "intentar tapar 17 años de políticas continuadas en contra del gallego" y ha lamentado que mantenga "el decreto de la vergüenza", en alusión al decreto del plurinlingüismo: "Colocó el gallego en la peor situación de su historia, tanto en conocimiento y en competencia como en uso".

La portavoz de Lingua del BNG ha hecho referencia también a la "gran ausencia" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto celebrado en la jornada del miércoles en la Cidade da Cultura: "Le importa tan poco la lengua y el futuro de este país que ya ni se molesta en disimularlo. Prefirió marcar distancias con la situación de la lengua, escogió ir a firmar un convenio para humanizar una calle".

Mercedes Queixas, por otro lado, ha puesto en valor las propuestas del BNG para "revertir" esta situación, comenzando por la derogación del "decreto de la vergüenza" y siguiendo por el cumplimiento del Plan Xeral actual. "No puede ser que en 2026, y con una situación sociolingüística mucho peor, el PP proponga hacer menos y actuar en contra de esta situación", insistió la nacionalista.

El PSdeG critica la falta de consenso

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado el "equilibrio lingüístico" recogido en materia educativa por la propuesta de la Xunta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. "Los esfuerzos tienen que ir dirigidos a superar con más potenciación la utilización de nuestro idioma", señaló el socialista en declaraciones a los medios en un acto en Vilalba.

Besteiro considera que el plan nace "cojo" y ha criticado la falta de consenso: "Para que un plan tenga éxito, necesita ser consensuado y este no lo ha sido".

Uno de los ejemplos que "desvirtúa" el documento es el apartado educativo, según Besteiro, que ata al principio del "reparto equilibrado" los posibles acuerdos acerca de la impartición de las materias en lengua gallega. Este aspecto está actualmente legislado por el decreto del plurilingüismo, que circunscribe las asignaturas de ciencias al castellano.

"Partiendo de que el gallego es una lengua minorizada, no puedes pretender tender a equilibrar", criticó el socialista, que se mostró en la misma línea que la diputada Silvia Longueira (PSdeG), que ha calificado de "demoledor" el apartado que pide "promover una presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales en la educación infantil".

El PP llama al diálogo

El portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, hizo por su parte una llamada al diálogo y a la responsabilidad política de todos los grupos para llegar al consenso conseguido "en el ámbito social" respecto al documento. Así, Pazos ha avanzado que su grupo trasladará "una propuesta formal" para cerrar reuniones de trabajo con el objetivo de enriquecer el documento.

Los grupos políticos, de esta forma, podrán trasladar sus propuestas. Pazos los ha invitado a no rechazar la propuesta del plan sin estudiarla previamente con detenimiento o, de lo contrario, "no le estarán haciendo ningún favor a la lengua".

"Un gran pacto por la lengua que es, en realidad, un gran pacto de país", siguió Pazos, que señaló que el gallego "no es un arma de confrontación sino un espacio para el encuentro".

El portavoz del PP insistió en que el documento es fruto del trabajo riguroso y de un proceso "absolutamente abierto a toda la sociedad". "Adapta a las nuevas realidades de Galicia un documento que llevaba más de dos décadas esperando por una actualización", indicó Pazos, que añadió que el documento marcará la hoja de ruta de las políticas lingüísticas para la próxima década.

Preguntada por las reuniones propuestas por el PPdeG con todos los grupos políticos, la diputada del BNG ha señalado que el Gobierno autonómico lleva dos años "sin tomar ni una sola medida a favor del gallego" y "demorando la entrada de este documento". Algo a lo que ahora se suma "el veto" del PP a las propuestas trasladadas por las comisiones.