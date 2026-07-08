La Xunta activa la prealerta por escasez de agua en 32 municipios de A Coruña y Pontevedra

La Xunta ha decidido activar este miércoles la situación de prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo. El Gobierno gallego también establecerá medidas equivalentes a un escenario de prealerta (pero sin llegar a declararla) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo y desde el que se abastece a la población de este municipio pontevedrés.

Así lo acordó la Oficina Técnica de la Sequía, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y en la que también participaron el gerente del organismo hidráulico, Gonzalo Mosqueira, y otros cargos directivos. Representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y de Medio Rural estuvieron en el encuentro.

Los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos de junio como las previsiones de julio, así como la evolución de los caudales mensuales de los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial de sequía de Galicia-Costa.

Esto permitió constatar, desde el punto de vista de la sequía, que la situación es de normalidad en el conjunto de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. La Oficina Técnica, sin embargo, decidió adoptar como medida de precaución la declaración de prealerta en dos de las 19 unidades territoriales de escasez en que se divide la cuenca: la del río Lérez y ría de Pontevedra y la del río Anllóns (Ponteceso) y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo.

Así, durante la reunión se constató un notable descenso de los caudales del río Lérez (con una disminución muy acusada en el último mes) y del Anllóns (con una reducción significativa de las aportaciones desde mayo), provocado fundamentalmente por una combinación de falta de precipitaciones, salvo episodios puntuales de lluvia en mayo y junio, y elevadas temperaturas, lo que incrementa la evaporación del agua.

La Xunta informa de que en el caso de Pontevedra y del subsistema de Baiona también se valoró el aumento de la población que se registra durante el verano en los municipios que dependen de los embalses de estas zonas.

Los técnicos también tuvieron en cuenta las previsiones meteorológicas para julio, que anticipan un inicio marcado por las altas presiones y el tiempo seco y una segunda quincena sin cambios significativos, aunque con posibilidad de tormentas locales.

Así, con todos los datos sobre la mesa, acordaron decretar la prealerta por escasez moderada en ambas zonas, mientras que en el resto se mantiene la situación de normalidad.

La ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa se sitúa en el 89,4 %, un 8,91 % inferior a la del año pasado, pero solo ligeramente por debajo de la ocupación media de los últimos diez años.

¿Qué implica la prealerta por escasez de agua?

La situación de prealerta por escasez implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía.

Augas de Galicia intensificará las labores de control del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos.

Los 32 municipios afectados por la prealerta son Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, en el caso de la UTE del río Lérez; y Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, pertenecientes a la cuenca del río Anllóns. La situación será también comunicada al Concello de Baiona.

La Xunta recomienda a la población realizar un uso lo más responsable posible del agua. Es preciso evitar las actividades que generan un mayor consumo, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable, así como aplicar buenas prácticas en el hogar: ducharse en lugar de bañarse, utilizar las funciones eco de los electrodomésticos o evitar desperdiciar agua cerrando el grifo cuando no se esté utilizando.

La Oficina Técnica de la Sequía también recomienda a los ayuntamientos afectados por la prealerta que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable en las playas.

En esta línea, y tal y como establece el Plan especial de sequía de Galicia-Costa, el organismo hidráulico informará por escrito de la declaración de prealerta a los alcaldes de los municipios incluidos en las unidades territoriales de los ríos Lérez y Anllóns, así como al alcalde de Baiona, donde también se acordó aplicar medidas equivalentes.

Entre las acciones que se propone adoptar a nivel municipal en las zonas con un escenario de escasez moderada figuran el incremento de la frecuencia del control y vigilancia de los indicadores y el intercambio y actualización de información sobre la evolución de los caudales.

La Xunta, además, solicita la implicación de los ayuntamientos para establecer las medidas que consideren apropiadas en el marco de sus competencias y realizar una labor de sensibilización de la población y un control adecuado de los usos del agua que se realicen en su ámbito de influencia.