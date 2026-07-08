Siguen las alertas por calor: A Coruña, Pontevedra y Ourense estarán este jueves en aviso amarillo

Las altas temperaturas no acaban de dar un respiro en Galicia, que este jueves volverá a vivir una jornada bajo alerta. El nivel de aviso decretado por la Xunta de Galicia será amarillo en el interior de la provincia de A Coruña, el interior de la de Pontevedra y en la montaña de Ourense. Ningún municipio estará en alerta naranja o roja.

Concretamente, el nivel amarillo se activará en 33 municipios de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

En Pontevedra serán 16: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Y en Ourense serán 19: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

El mapa de avisos de la Xunta de Galicia se puede consultar en esta web.

Para elaborar este mapa, Sanidade tiene en cuenta los datos de MeteoGalicia, que registra las máximas y mínimas diarias y cuándo se superan los límites para considerar un episodio de calor, y de MeteoSalud, que calcula a partir de un análisis de las series temporales de temperaturas y mortalidad con datos de los últimos 20 años.

La Xunta recuerda que el calor puede alterar funciones vitales como pérdida de líquidos y de electrolitos necesarios para el funcionamiento normal de los órganos.

Entre las recomendaciones está beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

También el usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y que transpire; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y abrir las ventanas, abrirlas por la noche para ventilar; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanillas cerradas.

Si se conoce a alguien que viva solo, es recomendable hacer un seguimiento especial estos días.

En el caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.