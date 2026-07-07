La gallega Teresa Táboas, elegida secretaria general de la Unión Internacional de Arquitectos

La arquitecta gallega Teresa Táboas asume la Secretaría General de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para el mandato 2026-2029, un nombramiento que el Colegio de Arquitectos de Galicia celebra como un respaldo a la arquitectura gallega a través del reconocimiento a una profesional del prestigio de quien fue la primera mujer decana del COAG.

Hasta el momento, Táboas ejercía en la UIA como vicepresidenta por la Región I-Europa. El nuevo cargo fue ratificado en la Asamblea General de la UIA, celebrada en Barcelona en el marco del Congreso Mundial de Arquitectura 2026. Junto a ella, Zhang Li (China) fue elegido nuevo presidente de la UIA, relevando a Regina Gonthier, y Marco Antonio Vergara Vázquez (México) asumirá el cargo de tesorero.

La UIA es una federación de organizaciones profesionales nacionales que trabajan para unificar a los arquitectos, influir en las políticas públicas y promover una arquitectura al servicio de las necesidades de la sociedad. El Consejo de la UIA está compuesto por el presidente, el presidente saliente inmediato, el secretario general, el tesorero, un vicepresidente por cada región y cuatro miembros del Consejo de cada región. Entre las reuniones de la Asamblea, el Consejo es responsable de gestionar y dirigir los asuntos de la UIA y ejerce todas las competencias de la Unión, excepto aquellas que, según sus estatutos y reglamentos, corresponden a la Asamblea.

Teresa Táboas señala que el cargo de secretaria general de la UIA es muy importante y conlleva una gran responsabilidad, al ser la primera vez que una mujer gallega y española desempeña esta función, y la segunda ocasión en la historia de la organización en que recae en una mujer. "Asumo con gran honor, como gallega, la Secretaría de la mayor organización mundial de los profesionales de la arquitectura, donde coordinaré las comisiones de trabajo. Creo en las organizaciones para la defensa de la profesión, que sirven como altavoces para aportar nuevas ideas y trasladarlas a la sociedad", afirma.

La vivienda como un derecho

Táboas destaca los importantes retos globales que la UIA tendrá por delante en los próximos cuatro años para dar respuesta a problemas locales. En primer lugar, señala el reto de la vivienda como un derecho irrenunciable, en el que arquitectas y arquitectos deben reclamar activamente políticas de vivienda para toda la ciudadanía, desde el espacio privado hasta el espacio público de convivencia. También subraya que, en los procesos de urbanización, los profesionales deberán tomar conciencia de la emergencia climática.

Para este mandato, Táboas explica que la UIA, a través de su colaboración con diversas agencias de la ONU, organizará numerosos eventos de gran interés arquitectónico. Mediante un grupo de trabajo liderado por ella, se organizará en 2027 el Foro de Regeneración Urbana y Nuevas Tecnologías en Mumbai (India), donde herramientas como la inteligencia artificial podrán ayudar a la profesión a implantar nuevas medidas urbanísticas. Asimismo, a través de otro grupo de trabajo propuesto por Táboas, se ha presentado la candidatura de Río de Janeiro (Brasil) como Capital Mundial del Turismo Sostenible 2028, donde los profesionales de la arquitectura se reunirán en el V Foro de la UIA para ofrecer soluciones arquitectónicas y urbanísticas innovadoras frente al turismo masivo. Finalmente, en 2029 se celebrará el Congreso Mundial de Arquitectura en Pekín (China).

Teresa Táboas Veleiro (Ciudad de México, 1961) es hija de emigrantes ourensanos de O Carballiño. Es doctora en Arquitectura, con una tesis doctoral dirigida por el arquitecto César Portela, Premio Nacional de Arquitectura de España, con quien colaboró durante seis años en su estudio. Posteriormente trabajó durante dos años en el Ayuntamiento de Marín como arquitecta municipal. Además de ejercer la profesión desde su estudio de Pontevedra, fundado en 1990, Táboas es docente y autora de varios libros sobre arquitectura, aunque también ha ocupado diversos cargos públicos en el Gobierno gallego.

Fue presidenta de la Delegación de Pontevedra del Colegio de Arquitectos de Galicia y la primera mujer elegida decana del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) en 2003. Es miembro del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) desde 2005, además de formar parte de las comisiones del Consejo de Arquitectos de Europa (ACE), y es miembro honoraria de la Federación de Asociaciones de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) desde 2018.