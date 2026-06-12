Muere María Isabel Fraga, hija de Manuel Fraga Iribarne, durante una misión solidaria en Madagascar

La familia de Manuel Fraga ha confirmado el fallecimiento de María Isabel Fraga, la mayor de sus cinco hijos, a los 78 años, mientras se encontraba en Madagascar participando en una misión humanitaria, tal y como adelantó OK Diario y recoge EL ESPAÑOL. La noticia se ha conocido este viernes y ha causado un profundo impacto entre su entorno más cercano.

Por el momento, las causas del fallecimiento no han trascendido, aunque sí se sabe que la hija del histórico dirigente del PP se encontraba en la isla africana colaborando con una organización vinculada a labores de apoyo social.

Su cuerpo permanece en el país a la espera de completar los trámites necesarios para su repatriación a España, donde está previsto que la familia organice un funeral de despedida, probablemente en Galicia.

Una vida discreta

María Isabel, conocida como Maribel en su entorno, había desarrollado una vida marcada por la discreción y la trayectoria en el ámbito sanitario, sector en el que ejerció profesionalmente hasta su jubilación. En los últimos años, había reforzado su implicación en iniciativas de ayuda a personas vulnerables, convirtiendo la cooperación en una de sus prioridades vitales.

Hija del fundador de Alianza Popular, pertenecía a una de las sagas políticas más conocidas del país. La familia Fraga mantiene un estrecho vínculo con Galicia, donde se ha asentado parte de su historia personal y política. Entre sus hermanos, solo Carmen Fraga llegó a ocupar cargos institucionales en el Parlamento Europeo.

En el ámbito familiar, María Isabel desempeñó además un papel clave en los últimos años de vida de su padre, Manuel Fraga, participando activamente en su cuidado hasta su fallecimiento en 2012. Siempre alejada del foco público, su figura ha estado marcada por la discreción y el compromiso familiar.