La ONCE lanza en Galicia una fundación para ayudar a las personas con baja visión

La ONCE ha presentado hoy en Galicia la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva entidad creada para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión mediante orientación, apoyo especializado, recursos accesibles y respuestas adaptadas a sus necesidades.

La presentación, celebrada en el salón de actos de la Delegación de la ONCE en Galicia, en A Coruña, ha servido para dar a conocer el sentido de esta nueva Fundación, sus principales líneas de actuación y la importancia de reforzar la colaboración institucional, social, sanitaria y tecnológica para avanzar en autonomía personal, accesibilidad e igualdad de oportunidades.

En Galicia, la Fundación ONCE Baja Visión podría dar cobertura a 22.000 potenciales beneficiarios, con una estimación de 9.200 personas en A Coruña, 7.700 en Pontevedra, 2.700 en Lugo y 2.400 en Ourense. Estas cifras ponen de relieve la dimensión social de una iniciativa concebida para ofrecer respuestas a una realidad todavía poco visibilizada, pero con un impacto directo en la vida diaria de muchas personas y de sus familias.

En el acto han participado Andrés Ramos, vicepresidente de la Fundación ONCE Baja Visión; Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia; Carlos Fernández Lamigueiro, presidente de la ONCE en Galicia; y Adonay Viera, gerente de la Fundación ONCE Baja Visión. También ha asistido Carmen Balboa Salgado, vicegerenta del Servizo Galego de Saúde, y Nereida Canosa, concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade do Concello da Coruña. Cuyas presencias han reforzado el valor de la colaboración con el ámbito sanitario para acercar información, detección, orientación y apoyos a las personas con baja visión.

Durante la presentación, Andrés Ramos ha subrayado que la Fundación trata de dar respuesta a una realidad que necesitaba más atención: "Hay muchas personas que conservan algo de visión, pero que encuentran grandes dificultades para leer, desplazarse, trabajar, estudiar o participar con normalidad en su entorno. La fundación quiere acompañarlas, orientarlas y ofrecerles herramientas para ganar autonomía y calidad de vida".

En la misma línea, Adonay Viera ha destacado que: "La FOBV quiere ser una fundación útil, cercana y accesible desde el primer contacto. Nuestro objetivo es conectar a las personas con baja visión, a sus familias, a las asociaciones, a los profesionales y a la investigación para que nadie tenga que afrontar esta situación sin información, sin acompañamiento o sin saber a qué recursos puede acudir".

La jornada ha incluido, además, una mesa redonda con especialistas y testimonios en primera persona, en la que han participado José Carlos Ballesteros, persona con baja visión y usuario; Ramona Pérez, óptico-optometrista; y el Dr. José Antonio Saavedra, oftalmólogo.

Todos ellos han abordado las distintas alternativas con las que trabajará la Fundación, así como la importancia de la detección, la adaptación al entorno, el acceso a productos de apoyo y el acompañamiento especializado.

La presentación ha concluido con una actuación musical con violinistas de sensibilización, pensada para acercar al público, desde la emoción y la cercanía, a la realidad de la baja visión y a la forma en que miles de personas perciben, interpretan y se relacionan con el mundo.

Cómo acceder a la Fundación ONCE Baja Visión

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión es necesario completar el formulario de inscripción disponible en fundaciononcebajovision.es.

Las personas con baja visión que deseen formar parte deben cumplir dos requisitos: Tener una patología visual que cause baja visión.

Disponer de un certificado de discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Asimismo, las asociaciones del ámbito de la baja visión y las entidades de investigación también pueden registrarse para sumarse a colaboraciones, impulsar proyectos conjuntos y acceder a apoyos especializados.