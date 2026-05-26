Luz verde al texto pactado por PSOE, BNG y Sumar para transferir la AP-9: PP y Vox votan 'no'

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante este martes tras ser aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto. Todos los grupos han apoyado el acuerdo a excepción de PP y Vox, que han votado en contra, según han confirmado varias fuentes a Europa Press.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico. El Gobierno gallego, con Alfonso Rueda al frente, ya había avanzado que no contaría con el respaldo de los populares porque rebaja condiciones económicas y "no tiene nada que ver" con la ley que fue acordada por la unanimidad en el Parlamento de Galicia. A este respecto, el diputado nacionalista Nestor Rego acusó al PP de votar "en contra de los acuerdos unánimes" de la Cámara gallega.

Una vez aprobado por la ponencia, el texto pasará a la Comisión de Transportes y después al pleno del Congreso. Al tratarse de una ley orgánica, requiere de la mayoría absoluta (176 apoyos) para poder ser aprobada, pero los grupos impulsores del acuerdo confían en que esto ocurra: sería factible si solo se oponen PP y Vox. La norma aún tendría que pasar por el Senado antes de una luz verde definitiva.

La postura de la Xunta

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ya advirtió esta mañana que el texto "difiere" y rebaja las condiciones económicas de la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego y aseguró que la Xunta no tolerará que se "desvirtúe".

Allegue denunció en declaraciones a los medios que el Ejecutivo autonómico se enteró del acuerdo, al igual que "el resto de gallegos y gallegas", por los medios de comunicación. La Xunta, sin embargo, ya analiza el texto, que "difiere, es diferente" de la norma aprobada en la Cámara gallega para ser remitida a Madrid.

El traspaso de la AP-9 a Galicia es una demanda histórica que ahora, por fin, parece empezar a dar pequeños pasos para hacerse realidad. La Xunta, sin embargo, ha insistido en que esta operación debe ir acompañada de "determinadas condiciones económicas" para que "no lastre la posición económica" de la comunidad gallega.

La conselleira de Vivenda se ha preguntado, a este respecto, por qué el BNG y PSOE pactaron este texto: "Se suprimen condiciones tan importantes como la asunción del incremento de las bonificaciones que había asumido el Gobierno central o el aumento del 1% de las tarifa".