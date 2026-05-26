Condena pionera en Galicia: los funcionarios pueden cobrar nocturnidad y festivos en bajas y vacaciones

El personal funcionario tiene derecho a percibir los complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante los periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos. Así lo reconoce una sentencia pionera en Galicia lograda por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña estima íntegramente en un fallo del 14 de mayo la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la Consellería do Medio Rural a abonar las cantidades reclamadas por un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los intereses legales.

El fallo considera que las retribuciones derivadas del trabajo nocturno y en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria cuando estos turnos se realizan de manera habitual dentro de la jornada laboral. La Administración gallega, concluye el texto, no puede excluir su abono durante periodos de baja médica, vacaciones o permisos retribuidos.

La magistrada se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea para concluir que estos conceptos salariales no son extraordinarios ni voluntarios, sino inherentes al puesto de trabajo desempeñado por el funcionario demandante. La resolución señala expresamente que negar estos pagos supondría penalizar económicamente el disfrute de vacaciones o situaciones de incapacidad temporal.

"Puede sentar un precedente"

"Se trata de la primera sentencia en Galicia que reconoce este derecho en el ámbito de la Administración autonómica para el personal funcionario que trabaja a turnos", señala la CSIF en un comunicado. El sindicato considera que este pronunciamiento judicial puede "abrir la puerta a reclamaciones masivas" de empleados públicos.

La CSIF, a este respecto, incide en que este fallo "puede sentar un precedente con impacto para miles de empleados públicos de la Xunta de Galicia".

El sindicato estima que alrededor de 2.000 empleados públicos están afectados por el impago de estas compensaciones económicas durante periodos de incapacidad temporal, vacaciones y otros permisos retribuidos, una cifra que podría aumentar hasta los 5.000.

Así, la CSIF urge a la Xunta a una solución negociada que permita reconocer este derecho de forma generalizada y "evitar así miles de demandas judiciales contra la Administración autonómica".