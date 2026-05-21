Confirmado por Aemet: estos son los municipios de Galicia que sufrirán más calor este fin de semana

El fin de semana ya está aquí, y llega con buenas noticias para quienes estaban planeando una escapada a la playa o a una piscina natural: la entrada de una dorsal africana disparará las temperaturas hasta los 35 grados.

A partir del jueves, Galicia irá ganando grados de forma progresiva hasta alcanzar mañana, viernes, la jornada más calurosa de la semana. No obstante, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el fin de semana y, al menos, hasta el próximo miércoles.

Verano anticipado en Galicia con 35 grados a la sombra

La subida de las temperaturas será generalizada en toda Galicia, aunque habrá zonas que notarán de forma más intensa este aumento del mercurio. Precisamente, Ourense y Lugo volverán a situarse entre los puntos más calurosos de la comunidad esta semana.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ourense alcanzará hoy jueves los 33 grados a la sombra, aunque mañana seguirá subiendo hasta los 35 grados, convirtiéndose así en la zona más cálida de Galicia.

Por su parte, Lugo también registrará un importante ascenso térmico, con máximas que rondarán los 31 grados.

Entre las principales ciudades gallegas, cabe destacar que Vigo experimentará una subida de temperaturas suficiente para disfrutar de una jornada de playa. Por otro lado, A Coruña se mantendrá en valores más suaves, aunque mañana se esperan 29 grados, según MeteoGalicia.

Pontevedra también rozará los 30 grados, al igual que Santiago de Compostela y Ferrol, que vivirán un adelanto del verano con máximas en progresivo ascenso. Esta es la previsión de temperaturas máximas de la Aemet para los próximos días:

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¿Hasta cuándo durará este episodio de calor?

Galicia afronta una segunda mitad de mayo marcada por el ascenso significativo de las temperaturas. El calor será especialmente notable en el interior de la comunidad, aunque también se dejará sentir en la costa gallega.

Según las previsiones de la Aemet, la semana del 25 al 31 de mayo todavía presenta cierta incertidumbre, aunque el escenario más probable apunta a la continuidad de la estabilidad y de las temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

"No hay, sin embargo, una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones", señala.

Cómo prepararnos para el calor

La temporada estival está a la vuelta de la esquina, pero el calor veraniego se empezará a notar desde este mismo jueves. En este sentido, para prepararnos para el calor, se aconseja beber más líquido de lo habitual sin esperar a tener sed, especialmente agua.

En cuanto a la alimentación, se debe priorizar el consumo de verduras y frutas, evitando las comidas copiosas; y respecto a la vestimenta, se recomienda usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros.

Se debe evitar, además, las actividades en las horas de más calor. En cuanto a las cremas de protección solar, se debe usar las de mayor protección posible, nunca inferior a factor 15.