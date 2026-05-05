Un gallego, entre los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus

Un gallego se encuentra a bordo del crucero MV Hondius, el buque donde se ha detectado un brote de Hantavirus que, por el momento, ha dejado tres personas fallecidas.

Desde la Consellería de Sanidade de Galicia han confirmado que el ciudadano gallego no presenta síntomas, aunque no han trascendido más detalles sobre su identidad ni si viajaba acompañado. Forma parte del grupo de 14 españoles que viajaban en el buque, actualmente bajo vigilancia sanitaria.

El MV Hondius había partido el pasado 20 de marzo desde Argentina, en una travesía de expedición que incluía algunos de los destinos más remotos del planeta: la Antártida continental, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y Tristán da Cunha.

Sin embargo, el itinerario quedó marcado por la detección del virus a bordo. Según las últimas informaciones, al menos siete tripulantes han resultado afectados, y no se descarta la posible transmisión entre personas, lo que ha elevado el nivel de alerta.

La OMS coordina su llegada a Canarias

La Organización Mundial de la Salud ya trabaja junto a las autoridades españolas para gestionar la situación. El plan pasa por que el crucero sea trasladado hasta Canarias, donde se llevará a cabo una intervención completa.

La responsable de prevención y preparación ante epidemias, Maria Van Kerkhove, ha confirmado que se realizará una investigación epidemiológica exhaustiva, así como una desinfección total del barco y la evaluación individual del riesgo de todos los pasajeros.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una infección poco común pero potencialmente grave, que se transmite principalmente a través del contacto con orina o excrementos de roedores. En algunos casos puede derivar en complicaciones respiratorias severas si no se detecta a tiempo.

Aunque su propagación entre humanos es limitada, la situación en el MV Hondius ha encendido las alarmas por la concentración de casos en un entorno cerrado como un crucero.