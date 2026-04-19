Renfe suspende nueve trenes en Galicia por falta de maquinistas este lunes
Renfe activa un plan alternativo por carretera para cubrir los servicios afectados en el Eje Atlántico
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Renfe ha comunicado la supresión de nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en Galicia previstos para este lunes 20 de abril debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo.
Según la operadora, esta circunstancia ha impedido cubrir los turnos programados, sin margen para reubicar personal disponible y sin aviso previo.
Ante esta situación, la compañía ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, además de reforzar la atención en estaciones para minimizar las molestias a los viajeros. La incidencia afecta principalmente al Eje Atlántico, que conecta Vigo, Santiago y A Coruña, con especial impacto en las primeras horas del día.
En concreto, el servicio que debía salir de Vigo a las 05:08 horas con destino A Coruña, y llegada prevista a las 07:17, no se realizará. Tampoco circulará el tren programado a las 08:00 horas desde Vigo hacia A Coruña, con llegada a las 09:29, ni el que debía partir a esa misma hora desde A Coruña con destino Vigo, previsto para llegar a las 09:27.
A media mañana, quedan igualmente suprimidas las conexiones de las 10:35 horas desde Vigo a A Coruña, con llegada a las 12:04, y la de las 11:06 desde A Coruña hacia Vigo, que tenía fijada su llegada a las 12:33. Ya en horario de tarde, no prestará servicio el tren que debía salir de A Coruña a las 14:05 con destino Vigo, con llegada prevista a las 15:42.
En la franja vespertina, también se ve afectado el tren de las 17:16 horas entre Vigo y Santiago, con llegada a las 18:45. Por último, quedan suspendidas dos conexiones de menor recorrido: la que debía salir de Santiago a las 19:10 hacia Vilagarcía, con llegada a las 19:50, y la que estaba programada a las 20:35 desde Vilagarcía a Santiago, con llegada prevista a las 21:15.
Renfe ha lamentado las molestias ocasionadas y ha asegurado que trabaja para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible, en un contexto que califica de dificultad operativa.