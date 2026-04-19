Renfe suspende nueve trenes en Galicia por falta de maquinistas este lunes

Renfe ha comunicado la supresión de nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en Galicia previstos para este lunes 20 de abril debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo.

Según la operadora, esta circunstancia ha impedido cubrir los turnos programados, sin margen para reubicar personal disponible y sin aviso previo.

Ante esta situación, la compañía ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, además de reforzar la atención en estaciones para minimizar las molestias a los viajeros. La incidencia afecta principalmente al Eje Atlántico, que conecta Vigo, Santiago y A Coruña, con especial impacto en las primeras horas del día.

En concreto, el servicio que debía salir de Vigo a las 05:08 horas con destino A Coruña, y llegada prevista a las 07:17, no se realizará. Tampoco circulará el tren programado a las 08:00 horas desde Vigo hacia A Coruña, con llegada a las 09:29, ni el que debía partir a esa misma hora desde A Coruña con destino Vigo, previsto para llegar a las 09:27.

A media mañana, quedan igualmente suprimidas las conexiones de las 10:35 horas desde Vigo a A Coruña, con llegada a las 12:04, y la de las 11:06 desde A Coruña hacia Vigo, que tenía fijada su llegada a las 12:33. Ya en horario de tarde, no prestará servicio el tren que debía salir de A Coruña a las 14:05 con destino Vigo, con llegada prevista a las 15:42.

En la franja vespertina, también se ve afectado el tren de las 17:16 horas entre Vigo y Santiago, con llegada a las 18:45. Por último, quedan suspendidas dos conexiones de menor recorrido: la que debía salir de Santiago a las 19:10 hacia Vilagarcía, con llegada a las 19:50, y la que estaba programada a las 20:35 desde Vilagarcía a Santiago, con llegada prevista a las 21:15.

Renfe ha lamentado las molestias ocasionadas y ha asegurado que trabaja para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible, en un contexto que califica de dificultad operativa.