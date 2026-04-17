Renfe ampliará plazas entre Vigo, Santiago y A Coruña: nuevas frecuencias y trenes más grandes

Renfe prevé ampliar las plazas de tren entre Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña. La empresa pública está estudiando un plan de mejora para la movilidad de los usuarios recurrentes en Galicia con el objetivo de adaptar los servicios a la demanda actual.

La conexión del Eje Atlántico, de esta forma, quedaría reforzada con nuevas frecuencias y trenes de mayor capacidad. La previsión es que el Plan Galicia, que está en fase de estudio, esté implantado antes de final de año.

Una de las principales actuaciones que recoge el plan es el refuerzo de los servicios de Media Distancia en el Eje Atlántico, entre Vigo, Santiago y A Coruña, mediante un incremento de la capacidad ofertada del 24%.

Esta mejora, explica la empresa, se articulará a través de la asignación de material rodante de mayor capacidad, con la incorporación de trenes de la serie S106, y mediante el refuerzo puntual de algunos servicios con composiciones dobles, utilizando trenes S121.

"Estas actuaciones permitirán optimizar la oferta disponible y absorber de forma más eficiente los incrementos de demanda en los tramos y franjas horarias de mayor ocupación", señala Renfe en un comunicado.



El Plan Galicia contempla la posibilidad de incorporar nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, mejorando la disponibilidad para viajeros habituales, laborales y estudiantes.

Y es que las medidas buscan adecuar la oferta a la demanda de desplazamientos recurrentes por razones laborales o académicas, reforzando la regularidad y la capacidad del servicio en los momentos de mayor presión de tráfico. Estos cambios implicarán algunos ajustes horarios para optimizar el servicio.

Precisamente, dentro de esta reorganización, Renfe prevé aumentar el número de plazas los trenes Avant Ourense– Santiago–A Coruña mediante el aprovechamiento de plazas sinergiadas en trenes AVE, Alvia o Avlo, lo que permitirá alcanzar un incremento del 6% diario.

"El Plan Galicia busca potenciar los horarios de mayor demanda del servicio, para dar respuesta a la movilidad de los viajeros en horas/días punta, así como de ajustar con nuevas frecuencias aquellas horas del día donde se prevén incrementos de demanda (primera hora de la mañana o última del día)", añade Renfe.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se ha reunido este viernes con el equipo de la empresa pública en Galicia para ultimar los detalles de este plan. En concreto, ha conversado en Santiago con responsables de las áreas de Servicios Comerciales, Servicios Públicos y de Ingeniería y Mantenimiento.