Rueda, sobre la Ley de Educación Digital: "La última palabra sobre cómo impartir clases es de los profesores"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó este martes en la sexta edición de Wake Up Spain!, en el que habló de la nueva Ley de Educación Digital de Galicia, la polémica por su plan de control de bajas o la situación de la vivienda en la comunidad gallega.

La integración de las nuevas tecnologías en el aula es un tema de actualidad. "Preocupa a las familias, a los docentes y a la sociedad en general. Fuimos la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de los móviles en el aula", señaló a este respecto Rueda.

"Regulamos también una especie de contrato con las familias, de nada sirve decir cómo se tienen que usar las nuevas tecnologías si luego los chavales llegan a casa y no hay ningún tipo de control ni de supervisión. Ahora damos un paso definitivo y ayer aprobamos el inicio de la tramitación, que espero que esté antes de que termine el año, de una Ley de Educación Digital", añadió el presidente de la Xunta.

Rueda considera que las nuevas tecnologías no pueden convertirse en la única herramienta, sino que "los profesores, las familias y la administración tenemos que seguir teniendo un papel fundamental".

La normativa busca compatibilizar la enseñanza de toda la vida con todo lo que pueden ofrecer las nuevas tecnologías, según el presidente de la Xunta, que ejemplificó que algunos de los aspectos que regulará son las grabaciones de las clases, la desconexión digital o la autoridad de los profesores, "que también tiene que ser en el mundo digital".

El Gobierno gallego también establece la edad a partir de la que se puede ofrecer una educación digital, que será desde 5º de Primaria. "No desechar lo que funcionó toda la vida y no permitir que las nuevas tecnologías y la IA sustituyan lo que va a ser siempre más importante, que son las decisiones humanas, la intervención de los profesores y su última palabra sobre cómo impartir las clases", añadió Rueda.

Por otro lado, la vinculación de Galicia con la tecnología va en aumento, tal y como demuestran la Aesia o la fábrica de IA que se ubicará en el Cesga. "Están desarrollándose con muchísima velocidad, nos hace sentirnos orgullosos", reivindicó a este respecto Rueda.

El presidente de la Xunta destacó los investigadores y científicos de primer nivel que hay en la comunidad y añadió que este tipo de tecnologías serán cada vez más importantes. Así, señaló que la Xunta busca que el talento formado en las universidades públicas se quede en Galicia o que retorne, al mismo tiempo que atraen personas de otros lugares que nunca han trabajado aquí con la tecnología cuántica.

"Es fundamental que todo eso tenga una utilidad práctica, la famosa transferencia de conocimiento. Está siendo una realidad", indicó el presidente de la Xunta, señalando que esto es lo que determina las inversiones.

Control de bajas laborales

Rueda defendió el plan de control de bajas laborales que anunció la semana pasada en el Debate sobre el Estado de Autonomía con cifras: "Basado en una situación real, hubo más de dos mil millones de euros perdidos en jornadas de trabajo por bajas laborales, es casi el 3% de nuestro PIB. Somos la segunda comunidad autónoma en la que las bajas laborales tienen más duración, esto resta competitividad".

"A la gente que necesita estar de baja porque tiene una causa justificada hay que garantizarle esa protección social y su recuperación cuanto antes. Pero todos sabemos que hay una parte... Me decían que estaba acusando de fraude. No es verdad, quiero que el sistema funcione bien. La responsabilidad de toda administración es garantizar que la persona que tenga que estar de baja lo esté y el que no, tiene que trabajar", señaló Rueda.

El presidente de la Xunta apeló a la oposición, crítica con su plan de control de bajas, a hablar con autónomos y pequeños empleadores afectados por esta situación: "Sé que es un tema polémico. La ministra de Trabajo, sin conocer de qué estábamos hablando, dijo que iba a recurrir en el Constitucional. Pido un poco de seriedad, esto es un problema y la obligación de los políticos es darle solución".

"Un trabajador que quiere cumplir, que si está sano quiere trabajar y si está enfermo quiere que se le proteja, es el primero que dice que si hay bajas que no tienen que producirse, hay que ir a por ellas y atajarlas", concluyó respecto a este asunto Alfonso Rueda.

El problema de la vivienda

Rueda reconoció que la vivienda es un problema que se puede abordar de dos formas: teorizando, algo que según él hace el Gobierno central, o solucionándolo. "¿Cómo se soluciona? Construyéndola directamente como administración o poniendo facilidades para que los promotores privados puedan construir con un régimen de protección", explicó el mandatario gallego.

"Nos hemos comprometido en cuatro años a duplicar el parque de viviendas, pasar de 4.000 a 8.000. Ya están todas en construcción", añadió Rueda, que también señaló que su objetivo es que los promotores privados y las cooperativas tengan facilidades para hacer frente a sus proyectos.

Respecto a la vivienda, Rueda recordó el anuncio dado la semana pasada en el Debate sobre el Estado de la Autonomía en el que rebajaba el umbral económico para que las familias puedan acceder a una vivienda pública, algo que considera "justo": "Una familia con un hijo y que entre dos estén ganando 2.500 euros se quedaba fuera de la vivienda pública, y en el mercado libre lo tenían muy difícil".

El retorno y el turismo

Preguntado por la situación de los emigrantes a raíz del contexto político actual, Rueda señaló que la conexión entre Galicia y Latinoamérica siempre ha existido. A este respecto, reivindicó el programa Retorna de la Xunta, que permitió en su primera edición el regreso a la comunidad gallega de unos 30.000 gallegos: "Es un beneficio enorme, es el tipo de inmigración que tenemos que fomentar".

"El censo de población de Galicia después de muchos años cayendo lleva tres aumentando, estamos en 2,7 millones de habitantes. Eso ha sido en parte a la estrategia de la Xunta de ir a por esos gallegos de origen con nacionalidad española en muchos casos y que se sentían vinculados con su tierra de origen, viendo en ella una oportunidad", explicó el líder del PPdeG.

El 20% del censo de residentes ausentes está censado en Galicia y solo en Argentina hay casi medio millón de censados de origen gallego. Rueda considera que esto es una oportunidad que su Gobierno aprovechará con una nueva sede en Buenos Aires y más políticas para atraer el talento en el exterior.

Respecto a uno de los motores económicos de Galicia, el turismo, Rueda señaló que la comunidad tenía antes de la pandemia cinco millones de turistas, mientras que el año pasado se quedó a menos de 100.000 de los nueve millones.

"Queremos seguir así. Algunas teorías nacionalistas dicen que ya tenemos gente de más, casi que empiezan a molestarnos. Todo lo contrario. Queremos hacer turismo los 12 meses del año en toda Galicia, que tiene mucho que descubrir. La marca Xacobeo es la marca fundamental", indicó el presidente de la Xunta, que definió como "espectacular" el desarrollo del Camino de Santiago en los últimos 30 años.

Alfonso Rueda hizo una invitación a disfrutar de la comunidad el próximo año Xacobeo y pidió implicación al Gobierno central: "Ya no es un acontecimiento de Galicia, que también principalmente, es un acontecimiento de España. Es marca España en el exterior, y por supuesto Galicia Calidade".