Ya es oficial: estos son los 13 proyectos gallegos que aspiran a los Premios Arquitectura 2026 de España

Proyectos gallegos que aspiran a los Premios Arquitectura 2026 Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

La espera ha terminado. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha anunciado las 209 propuestas seleccionadas en la quinta edición de los Premios Arquitectura 2026, varias de ellas en Galicia.

En concreto, los proyectos seleccionados por el Colegio de Arquitectos de Galicia son 13: en la categoría de edificación, 8 propuestas; 2 en trabajos de urbanismo, 1 en arquitecturas efímeras, 1 en divulgación y 1 en innovación.

13 proyectos gallegos que aspiran a los Premios Arquitectura 2026

Los Premios Arquitectura 2026 entran en la segunda fase con la presentación de las obras seleccionadas. La presente convocatoria ha registrado un número récord de propuestas, 534, de las cuales 209 han sido elegidas para pasar a la siguiente fase.

Cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado su selección, a través de sus respectivos comités de expertos, dentro de su ámbito territorial y de acuerdo con los criterios y valores establecidos en las bases de los Premios Arquitectura.

Los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Alcázar, en Madrid. A continuación, te detallamos la lista completa de las 13 propuestas gallegas seleccionadas para la V edición de los Premios Arquitectura:

Categoría Edificación

Casa 2M y medio

Casa 2M y medio Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

La intervención en 'Casa 2M y medio' se apoya en los valores propios de la rehabilitación y la regeneración del tejido histórico. La actuación pone en valor los elementos constructivos y patrimoniales protegidos. Además, el aprovechamiento de la luz natural y la compactación del programa en una parcela extrema del casco histórico contribuyen a una arquitectura sostenible.

Rehabilitación de las carpinterías de Ribera de A Seara (Edificación)

imagen_principal (4)

Este trabajo consolida los volúmenes, retira añadidos sin valor y restituye su lógica tipológica, estructural y espacial. El conjunto se reactiva con usos culturales, regenerando el frente litoral y devolviendo a la ciudad la memoria del oficio.

A Cormelá

A Comerlá Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Se trata de un proyecto que trata de destacar los valores latentes de una humilde vivienda de arquitectura popular, pero de gran valor desde el punto de vista documental. La obra se ejecuta con materiales de proximidad, en su gran mayoría, poniendo en valor el ecosistema productivo local.

Obra nueva y rehabilitación de edificio para viviendas, locales y garajes en Marqués de Valladares 39, 41 y 43 (Vigo)

Obra nueva y rehabilitación de edificio para viviendas, locales y garajes en Marqués de Valladares 39, 41 y 43 Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

El trabajo conserva valores históricos y ambientales lleva a una actuación que entrelaza rehabilitación, reestructuración, y obra nueva. El proyecto se organiza con un "patio paisaje", considerando la vivienda como un elemento que forma parte de un sistema mayor que propicia la interacción social de las personas.

Centro Social de Goiáns

Centro Social de Goiáns Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

El Centro Social de Goiáns nace como respuesta a la necesidad de un espacio de encuentro físico y simbólico. La propuesta reinterpreta la arquitectura gallega desde una lógica contemporánea y se plantea como un espacio capaz de acoger reuniones vecinales y otras actividades culturales.

Nueva sede Corporación Hijos de Rivera

Nueva sede Corporación Hijos de Rivera Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

La obra de Manuel Gallego y Pablo Gallego se centra en la rehabilitación de una antigua nave en desuso para la creación de un nuevo espacio de oficinas con equipamientos y entorno verde equivalente a dos campos de fútbol según los principios de sostenibilidad marcados por la agenda 2030 y certificaciones.

Rehabilitación de vivienda en Seaxe

Rehabilitación de vivienda en Seaxe Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Las intervenciones planteadas aúnan el uso de materiales tradicionales en el rural gallego, como la madera, con ensambles mecanizados realizados por empresas tecnológicamente más avanzadas para facilitar su puesta en obra y reducir los tiempos de construcción.

Piscina de O Couto

Piscina de O Couto Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

En último lugar, y no por eso menos importante, la piscina de O Couto es un proyecto que se configura en torno a varias premisas: accesibilidad universal, economía, integración, disfrute del entorno y la temporalidad del uso que albergará en el futuro.

Categoría Innovación

Rehabilitación y mejora energética de la Casa Consistorial de Ribeira

Ayuntamiento de Ribeira Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

La intervención propuesta para la Casa Consistorial de Ribeira tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética del edificio. Para ello, la solución proyectada consiste en una galería perimetral de doble vidrio que se adapta a las distintas estaciones del año.

Categoría Regeneración urbana

Centro Social Muimenta

Centro Social Muimenta Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

La propuesta de Daniel Gómez y Miguel Ángel Díaz consiste en la rehabilitación de una construcción en ruinas que había sufrido la violencia de los incendios de 2018, siguiendo para ello criterios de sostenibilidad y circularidad.

Categoría Divulgación

Lectura de un territorio atlántico en Galicia

Lectura de un territorio atlántico en Galicia Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Con esta investigación, Elisa Gallego expresa y retrata las rendijas que se dan en una realidad compleja. "Esta publicación es una mirada propia que invita a comprender lo universal y a encontrar líneas de continuidad con lo aparentemente inconexo con un lenguaje compensado entre lo racional y lo sensible", señala la autora.

Categoría Planteamiento Urbano y Territorial

Plan Básico Municipal el Concello de Porqueira (Ourense)

Plan Básico Municipal el Concello de Porqueira (Ourense) Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

La redacción de este proyecto asume la importancia de una metodología específica que, al margen de resultar en los contenidos documentales legalmente establecidos y conforme con las pautas gráficas que determinan las Normas Técnicas de Planteamiento gallegas, incorpora un cartografiado sensible del medio rural, con especial atención al detalle de los espacios históricamente transformados secularmente por la mano del hombre,

Categoría Arquitecturas Efímeras

Internalities

Internalities Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Internalities contribuye a los valores de sostenibilidad y salud al establecer un marco conceptual común para reflexionar sobre el papel de la arquitectura española en la descarbonización del sector de la construcción.