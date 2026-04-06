Senegaleses de Galicia acuden a A Coruña para renovar sus documentos: "Muchos no tienen dinero para ir a Madrid"

Segundo día de colas en la calle Durán Loriga de A Coruña, donde Senegal ha habilitado este domingo y lunes una embajada temporal. Es la única en Galicia, lo que ha motivado que senegaleses que residen en distintos puntos de la comunidad se hayan desplazado hasta la ciudad herculina para tener al día sus documentos.

Es el caso de Amadou, uno de los primeros en la fila esta mañana, que ya se encontraba aquí antes de que dieran las 08:00 horas.

"Venimos aquí porque tenemos que renovar el pasaporte", cuenta, mientras apunta a que esta no es la primera vez que hace uso de la embajada temporal. Después de 20 años viviendo aquí, este senegalés explica que "aprovechamos que vienen porque muchos están aquí y no tienen dinero para ir a Madrid. Nuestro gobierno manda la embajada para que los que están en distintos lugares de España puedan ir".

Él vive en A Coruña, aunque ayer y hoy también acudieron aquí senegaleses desde otros puntos de la región como de Lugo o Carballo.

También de Vigo. Desde allí vino Yame, que reside en la ciudad olívica con su familia desde hace 5 años. En esta ocasión él es el único que tiene que renovar su pasaporte, así que esta mañana viajó solo hasta A Coruña.

"Me parece bien", comenta sobre la opción de tener en Galicia una embajada temporal porque "ir hasta Madrid son más horas. Venir aquí fueron solamente dos horas".

Este domingo, aunque la previsión era que la embajada abriese a las 08:00 horas, finalmente se abrieron las puertas a las 10:00 horas, un retraso que provocó una gran cola en la calle. Una vez abrió, mientras dentro se atendía a unas 80 personas, fuera esperaban cerca de 200, una cifra que a lo largo de todo el día rozó las 2.000.

Para este lunes también se espera mucha afluencia. Será el último día de la embajada senegalesa en A Coruña. Después, quienes tengan que realizar trámites deberán desplazarse hasta Madrid.