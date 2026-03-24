Llega un cambio de tiempo en Semana Santa: bajón térmico con hasta 10ºC menos según MeteoGalicia

A unos días de finalizar la cuenta atrás para el arranque oficial de la Semana Santa 2026, muchas personas se preguntan cuál será la previsión meteorológica en Galicia para los próximos festivos del Jueves y Viernes Santo.

Aún es pronto para saber si lloverá o harán buen tiempo durante los días 2 y 3 de abril, pero lo que sí confirman desde la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica (MeteoGalicia) es que, al menos las primeras jornadas, el tiempo acompañará.

Ausencia casi total de precipitaciones, pero con el frío de vuelta

La Semana Santa 2026 comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, y todo apunta a una situación de estabilidad generalizada en la región. Según las previsiones meteorológicas, el fenómeno dominante será la alternancia de nubes y claros, con una ausencia casi total de precipitaciones.

"El inicio de la Semana Santa en Galicia va a ser bastante tranquilo en lo meteorológico. Es cierto que mañana se va a cubrir el cielo en algunas zonas del norte, pero el jueves, viernes, sábado y domingo, incluso el lunes, tendremos alternancia y claros", informan desde Galc

A diferencia de otros años, el fenómeno dominante será una bajada de las temperaturas máximas de entre 6 y 10 grados, pasando de los 20-23 grados actuales a un rango de 14-17 grados a partir de este próximo jueves.

Aunque la estabilidad va a ser la tónica dominante, la entrada de una masa de aire frío desplomará los registros en toda la región. "Hablaremos de días incluso frescos para la época", señalan desde el portal meteorológico Eltiempo.es.

Con todo ello, las temperaturas máximas se situarían alrededor de los 15 grados, con algunas zonas de alta montaña, como Pedrafita do Cebreiro y Piornedo (Lugo), rondando los 5 grados durante el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas mínimas, los valores podrían descender hasta los -3 grados, mientras que en zonas del litoral, como A Coruña y Vigo, se situarán en torno a los 7-10 grados.

Habrá que esperar unos días para disponer de una previsión más precisa de cara a los primeros días del mes de abril, por lo que todavía es una incógnita el tiempo que nos acompañará durante los festivos del Jueves y Viernes Santo.

No es la primera vez, ni probablemente será la última, que estos días clave de la Semana Santa estén pasados por agua. Por ahora, toca esperar a las nuevas actualizaciones meteorológicas de MeteoGalicia.