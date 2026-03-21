El BNG activa su maquinaria por toda Galicia en busca de más alcaldías en 2027

El BNG ha puesto ya en marcha su maquinaria de cara a las elecciones municipales de 2027 con un objetivo claro: incrementar su presencia en los ayuntamientos gallegos y lograr un mayor número de alcaldías.

Así lo trasladó su portavoz nacional, Ana Pontón, durante el Consello Nacional celebrado en Santiago.

Pontón defendió que el principal aval del Bloque es su modelo municipal, asegurando que los gobiernos locales del BNG "transforman en positivo" y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

"No estamos para calentar la silla", subrayó, reivindicando una gestión que, según explicó, impulsa el dinamismo económico, la igualdad y los servicios públicos.

Su plan para las próximas municipales

La formación nacionalista ya ha definido una hoja de ruta para llegar con fuerza a los comicios.

El plan incluye la designación de candidaturas en las siete ciudades antes del Día de Galicia, así como en los municipios donde gobierna o forma parte del ejecutivo.

Además, prevé una intensa agenda de movilización con encuentros municipales y un gran acto nacional como pistoletazo de salida.

En paralelo, Pontón apeló a seguir ampliando la base social del BNG a través del contacto directo con la ciudadanía, buscando conectar con nuevos sectores y sensibilidades.

"Gobernar un ayuntamiento también es construir país", afirmó, insistiendo en que el objetivo es extender su modelo a más localidades.

El aumento de precios

La portavoz nacional también dedicó parte de su intervención a la situación económica, marcada por el aumento de precios.

Criticó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por no adoptar medidas y le reprochó la falta de respuestas ante el impacto de la inflación en familias y sectores productivos.

En este sentido, el BNG propondrá en el Parlamento gallego la creación de un "escudo social" que incluya ayudas directas a sectores como el transporte, la pesca o el agro, así como un bono de transporte público de 30 euros al mes y la eliminación de peajes dependientes de la Xunta.

Pontón defendió además que las consecuencias de la actual situación internacional están repercutiendo directamente en Galicia, con subidas en combustibles y costes de producción.

Por ello, reclamó tanto al Gobierno central como al autonómico medidas más ambiciosas para proteger a la población.

Finalmente, la líder nacionalista puso en valor la movilización social en Galicia en los últimos años, destacando la recuperación del Pazo de Meirás o la oposición a proyectos industriales polémicos, y reivindicó el papel del BNG "al lado de la ciudadanía" en estas luchas.