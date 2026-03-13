El BNG pide eliminar los peajes en la AP-9 y en la AP-53 por el impacto de la guerra en Oriente Medio

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha detallado este viernes algunas de las medidas que los nacionalistas piden al Gobierno que incluya en el decreto que prepara para paliar el impacto en la economía de la guerra en Oriente Medio, entre las que ha demandado la eliminación de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53.

En una rueda de prensa en Santiago, el representante del Bloque en la Cámara Baja ha expuesto que este mismo viernes trasladará esta y otras propuestas por escrito al Ejecutivo, después de que el martes hablase con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar la relación del Gobierno con los grupos parlamentarios en esta materia.

Así, Rego ha calificado de "imprescindible" que se establezcan topes de control del precio de los alimentos, de los combustibles y, en definitiva, de la energía para aliviar el coste de "esta escalada inflacionista".

En esta misma línea, ha solicitado que se establezcan topes a las hipotecas y prohibir los desahucios, unas medidas que, ha recordado, ya se incluían en el real decreto del denominado 'escudo social' y que "la derecha y la ultraderecha tumbaron".

También ha demandado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúe "no solo con carácter supervisor", sino también "sancionador".

Sector primario y medidas fiscales

Respecto al sector primario, Néstor Rego ha exigido un plan específico para el sector agroganadero y para el sector pesquero, "altamente dependiente de los combustibles". En este contexto, ha pedido que se paralice la entrada en vigor del tratado UE-Mercosur, ante una situación "de crisis e incerteza frente a todo lo que está por venir".

Del mismo modo, el diputado del BNG ha propuesto un plan de emergencia para "micropymes y personas autónomas" que, ha subrayado, por sus características "de mayor vulnerabilidad serán afectadas por la subida de los carburantes".

En el ámbito fiscal, ha defendido una reforma "más progresiva" que aumente la carga a las rentas más altas y refuerce la protección social a las personas vulnerables, especialmente, ha añadido, la reducción del IVA de los alimentos, así como que se establezcan impuestos a las petroleras, grandes energéticas, la banca y las grandes fortunas.

"Es más necesario que nunca esa actuación en el ámbito fiscal", ha aseverado antes de demandar que se levanten las reglas fiscales que "limitan la capacidad de los ayuntamientos para poder usar el superávit".

Medias "imprescindibles"

En esta línea, ha manifestado que es "urgente" actualizar el IPREM, "congelado desde 2023", para "proteger a los sectores más vulnerables" y que el índice de referencia sea el SMI.

A lo largo de las próximas semanas, ha explicado el parlamentario, según avance la situación y los impactos de la guerra en Irán, los nacionalistas ajustarán o añadirán medidas, aunque estas "son imprescindibles".

"El Gobierno no se puede limitar a decir que va a vigilar que no haya incrementos abusivos de los costes de los combustibles, esto no es suficiente a estas alturas. Probablemente esta crisis, si la guerra se prolonga, va a tener un impacto todavía mayor que otras anteriores y cuanto antes se pongan en marcha, menos efectos tendrá sobre la sociedad, especialmente sobre los sectores más vulnerables", ha zanjado.