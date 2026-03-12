Los funcionarios de prisiones de Galicia reclaman más medios ante las agresiones: "Soportamos un peligro serio"
Denuncian falta de relevo y de cobertura de la RPT y la masificación de los centros penitenciarios
Más información: Un funcionario de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) sufre una fractura de tibia tras mediar en una pelea
Representantes de funcionarios de prisiones de distintos puntos de Galicia se concentraron durante una hora esta mañana ante la Delegación del Gobierno en A Coruña. Denuncian inseguridad ante el aumento de agresiones en los centros penitenciarios, también agresiones sexuales a las trabajadoras, y falta de medios y de relevo ante una plantilla envejecida y el incumplimiento de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
"Protestamos a raíz dos últimos feitos que están acontecendo, do incremento de internos que se nota en toda España e especialmente na comunidade, e as últimas agresións graves que tivemos e falta de plantilla que vimos arrastrando", explicaba a los medios Marcial González, coordinador del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.
El representante cifra una falta de unos 3.000 o 4.000 efectivos a nivel nacional por la falta de cobertura de las jubilaciones pese a los concursos de promoción convocados. A eso se añaden las agresiones que sufren —una de las últimas en Teixeiro, donde un trabajador fue agredido en la pierna al mediar en una pelea, y otra en A Lama, donde una funcionaria fue agredida por una interna— y que también son de carácter sexual. "Non podemos traballar ca carga de traballo que estamos soportando e o incremento de internos, que son cada vez máis violentos. Estase notando nas agresións sexuais ás nosas compañeiras de traballo", denunció.
Los funcionarios piden un protocolo específico. Esta situación tiene su origen, según González, en "un perfil de internos máis misóxenos e cun tipo cultural de sometemento á muller que se nota dentro das prisións. As compañeiras teñen que soportar exhibicións, tocamentos e agresións sexuais serias".
La masificación de los centros, destacando dentro de Galicia el de Monterroso, es otra de las problemáticas que señalan.
"Os centros de segundo grao están recibindo internos que teñen unha traxectoria delictiva dentro da prisión e dunha falta de adaptación ao medio. A Secretaría Xeral non os quere poñer en primeiro grao para non incrementar a estatística", criticó el representante sindical. "A peligrosidade que estamos soportando é seria", añadió
Los funcionarios piden mayor respaldo institucional y un convenio adaptado que contemple indemnizaciones cuando son víctimas de agresiones equiparando su categoría a agentes de autoridad: "Cando o interno é insolvente, o Estado ten que respostar patrimonialmente na indemnización e non o está facendo".
"Temos plantillas máis envellecidas, cada vez somos menos traballadores. Créase a unidade canina e o grupo de seguimento e control, que fai falta, pero sempre se detrae da xente que estamos en vixilancia interior, os que estamos en contacto directo cos internos e que velamos pola seguridade e o traballo de reinserción", explicó, al tiempo que situó una merma en la RPT de un 15% de gente y denunció también una alta carga burocrática.
"Non é solo que pelexemos por nós. Os internos que están baixo a nosa protección tamén o están pasando mal porque teñen compañeiros que os extorsionan", añadió.
Tras la concentración, el delegado del Gobierno Pedro Blanco mantuvo una reunión con los funcionarios de prisiones. "É importante porque é o noso máximo representante laboral. Aínda que non o pareza somos persoal da Administración Xeral do Estado, pero o meu traballo non se compara a un traballo doutro funcionario. Os papeles non te parten a cara", resaltaba justo antes Marcial González.