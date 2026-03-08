Rueda viajará a Suiza la próxima semana para encontrarse con la colectividad gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazará el próximo sábado 14 de marzo a Suiza para mantener un encuentro con la colectividad gallega, según han avanzado fuentes de Presidencia del Gobierno gallego.

En concreto, se reunirá con representantes de las entidades radicadas en el país y, además, asistirá al encuentro en Zúrich 'Galicia Calidade', que la Administración autonómica organiza en colaboración con la asociación As Xeitosiñas con motivo de su 45 aniversario.

Se trata de un evento que combina música, gastronomía y cultura desde las 17:00 hasta las 22:00 horas. Contará con diferentes actuaciones musicales, entre ellas, la orquesta París de Noia, e incluye una cena especial con productos gallegos.

Las 1.000 entradas a distribuir ya se han agotado, según explica Europa Press.

La Xunta inscribe la visita en el "contacto fluido" que mantiene con las entidades gallegas del exterior, que ejercen un papel fundamental en sus comunidades y a la hora de mantener vivo el vínculo con Galicia.

"Ese compromiso de la Xunta se refleja a través de visitas y reuniones, pero también en ayudas a la colectividad o iniciativas como 'Galicia Retorna'", añade.