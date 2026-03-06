Los cuidados siguen teniendo rostro femenino: las mujeres piden el 80% de las excedencias

A pesar de los avances registrados en los últimos años en materia de igualdad laboral, permisos parentales y corresponsabilidad, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de los cuidados familiares en España y en Galicia. Esto se refleja en las excedencias y reducciones de jornada vinculadas al cuidado de hijos o personas dependientes, que siguen solicitándose mayoritariamente por mujeres.

Según datos recopilados por sindicatos y organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Galego de Estatística, ellas solicitan el 80% de las excedencias por cuidado familiar y cerca del 90% de las reducciones de jornada por este motivo.

El 80% de las excedencias en Galicia las piden mujeres

Las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que el pasado año se registraron en Galicia 1.597 excedencias por cuidado de hijos o familiares dependientes, de las cuales ocho de cada diez fueron solicitadas por mujeres.

Aunque se trata de un porcentaje elevado, la cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal, donde la feminización de estos permisos alcanza el 83%.

Los datos vuelven a confirmar una tendencia que se repite año tras año: cuando es necesario interrumpir o reducir la actividad laboral para atender responsabilidades familiares, son mayoritariamente las mujeres quienes lo hacen.

El 91% de las reducciones de jornada también recaen en mujeres

La brecha es todavía mayor en las reducciones de jornada. Informes elaborados por los sindicatos CIG y UGT, con datos de la Encuesta de Población Activa, señalan que el 91% de las jornadas a tiempo parcial solicitadas para cuidar de hijos o familiares corresponden a mujeres.

En términos absolutos, esto supone que en Galicia 25.300 mujeres tienen actualmente una reducción de jornada por cuidados, frente a 2.500 hombres.

Esta situación implica, además, una pérdida directa de ingresos y de cotización, lo que puede repercutir en su carrera profesional y en futuras pensiones.