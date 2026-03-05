El invierno meteorológico en Galicia: cálido, atípico y el más lluvioso del último cuarto de siglo

Los datos recogidos por MeteoGalicia colocan al invierno meteorológico, que abarca los meses de diciembre, enero y febrero, como el "más lluvioso" del último cuarto de siglo en la Comunidad y como uno de los cuatro con más precipitaciones de la serie histórica, que arranca en 1961.

La media ascendió hasta los 800 litros por metro cuadrado, un incremento del 81% respecto al habitual en este periodo. La mayor variación fue registrada en febrero (extremadamente húmedo), con 304 litros por metro cuadrado y una diferencia del 160% sobre el valor climático habitual.

"Tenemos que remontarnos al 1979 para encontrar unos datos iguales en febrero", ha contextualizado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la presentación del respectivo informe, donde ha calificado este invierno como "atípico" y "cálido", según recoge Europa Press.

En este sentido, ha habido una desviación en positivo de la temperatura de 0,6 grados, pese a que pudo existir la "sensación" de que fue más frío. Ejemplificándolo con el caso de febrero (mes muy cálido), la meteoróloga Ana Lage ha indicado que se explica por un aumento de las temperaturas mínimas. Por el contrario, las máximas estuvieron "en la media o incluso por debajo". Con todo, en diciembre y enero se registraron valores normales.

Días sin avisos y sin lluvias

En total, MeteoGalicia ha contabilizado únicamente 17 días, de un total de 90, en los que no hubo ningún tipo de aviso meteorológico: 8 en diciembre, 4 en enero y 5 en febrero.

Entre los días que sí los hubo, el 26 de enero fue uno "peculiar", en el que afectó la borrasca 'Chandra', nombrada por la Met Office inglesa, y donde se notificó el único aviso de nivel rojo por lluvias.

En este tiempo, alrededor de una decena de borrascas afectaron Galicia. La primera fue 'Francis' el 7 de diciembre y la última, 'Pedro' el 18 de febrero. Eso sí, la Comunidad quedó exenta de los efectos de 'Emilia' y 'Harry', que afectaron a otros lugares de la Península Ibérica.

Días sin lluvia hubo pocos. En diciembre, hubo un "parón" entre Nochebuena y Nochevieja; en enero, el único día sin algún tipo de precipitación fue el domingo 4, y en febrero, entre el 20 y el 28, también se sucedieron varios días sin agua. "Este es un patrón muy típico de la primavera meteorológica, que empezó el 1 de marzo", ha apuntado Lage.

"Esto nos tiene que hacer reflexionar como administración", ha opinado Vázquez, que ha detallado que los datos de MeteoGalicia servirán de cara a la participación de Galicia, a través de la Consellería y la Universidade de Vigo, en un proyecto europeo con el que estudiarán "soluciones naturales" para la "mitigación" del cambio climático.