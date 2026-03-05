La Fegamp registra las alegaciones a la ley de administración local y lamenta no tener más tiempo

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha registrado este jueves, coincidiendo con el cierre del plazo, sus alegaciones al anteproyecto de la futura ley de administración local de Galicia. No obstante, su presidente, Alberto Varela, ha lamentado que la entidad no haya dispuesto de "más tiempo" para analizar el texto con mayor profundidad y presentar más propuestas.

En declaraciones difundidas por la propia Fegamp, Varela explicó que las alegaciones presentadas son "muy extensas" y se centran principalmente en cuatro ejes: la financiación local, el reparto de competencias, la planta municipal y el reto demográfico.

El también alcalde de Vilagarcía de Arousa señaló que a la federación le habría gustado contar con más plazo para estudiar el documento. "Nos gustaría tener más tiempo para poder examinar esa ley con el detalle que merece, pero la respuesta de la Xunta que se nos dio ayer es que no tenemos más plazo que el plazo de alegaciones que acaba".

Varela recordó además que, en el encuentro mantenido con representantes del Gobierno gallego, la Fegamp trasladó que le habría gustado participar "desde el principio" en la elaboración del texto.

Según indicó, en aquel momento se les aseguró que dispondrían de "todo el tiempo del mundo para hacer aportaciones". "La realidad es que no está siendo así", lamentó.

Por último, defendió que una norma de esta trascendencia para el municipalismo gallego debería abordarse mediante mesas de trabajo y con una participación directa de los ayuntamientos. "Creo que una ley de esta importancia merece mesas de trabajo, que se atiendan las alegaciones de la Federación y, por supuesto, que sea tratada con los ayuntamientos de una forma directa", concluyó.