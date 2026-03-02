El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta

Rueda, sobre el impacto económico del conflicto en Oriente Medio: "Una situación de guerra nunca es deseable"

El presidente de la Xunta reconoce que el impacto puede ser "menor" en España, dado que el suministro de petróleo y productos de combustibles está "bastante diversificado"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que, aunque el conflicto en Oriente Medio tendrá un impacto económico "menor" en Galicia y España gracias a la diversificación en el suministro de petróleo, "una situación de guerra nunca es deseable".
Rueda se pronunciaba al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, a preguntas de los medios sobre las consecuencias del reciente ataque iraní a Dubái y la escalada de tensiones en la zona. Por determinadas condiciones de España, como la diversificación en el suministro del petróleo, Rueda cree que el impacto económico podría ser "menor" que en otras zonas.

El presidente ha incidido en que el abastecimiento de petróleo y combustibles en nuestro país está "bastante diversificado", lo que amortigua los efectos en los precios energéticos gallegos. Sin embargo, ha advertido con rotundidad: "Impactos positivos dudo que los tenga".

Rueda ha cerrado su intervención dejando claro que, más allá de los cálculos económicos, el conflicto genera preocupación generalizada. Dicho esto, "por muchas razones", entre ellas la derivada económica por la que había sido preguntado de forma concreta, "una situación de guerra no es deseable nunca", ha zanjado.