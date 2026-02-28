Renfe obtiene la certificación de gestión ambiental y de calidad de Aenor para todo el servicio público en Galicia

Renfe ha obtenido la Certificación de Gestión Ambiental y de Calidad, otorgada por AENOR, para la totalidad de su Servicio Público en Galicia. La prestación en el territorio gallego ha sido reconocida conforme a las normas ISO 9001:2015, de gestión de calidad, e ISO 14001:2015, de gestión ambiental.

Desde Renfe celebran esta doble certificación, obtenida de manera simultánea, y aseguran que "supone un hito para el servicio ferroviario en Galicia y reconoce el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, la mejora continua y la satisfacción de los clientes".

Renfe suma esta certificación a la de 'Carbono Neutro' obtenida en 2023 para todos sus trenes eléctricos, lo que garantiza que estas circulaciones no generan emisiones, ya que la energía utilizada es 100% renovable. Esto permite que el servicio sea completamente neutro en emisiones de carbono, consolidando a Renfe como operador líder en movilidad sostenible.