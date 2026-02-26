Aemet avisa de la llegada de polvo sahariano a Galicia: "Puede afectar a personas con patologías"

Tras una primera mitad de semana marcada por el buen tiempo, con solo algunos chubascos registrados ayer, Galicia entra ahora en alerta, y esta vez no es por las lluvias ni por el temporal marítimo.

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha activado el protocolo de actuación ante la posible llegada a Galicia de partículas en suspensión procedentes del norte de África durante este jueves, de acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Activan la alerta por mala calidad del aire en Galicia

La calima de polvo sahariano en suspensión sobre la ciudad de Santiago. Europa Press

Es probable que en los últimos días hayas oído hablar de la "calima" que se ha registrado en Canarias. Pues bien, este fenómeno ha llegado ahora a la Península ibérica, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que "puede afectar a personas con patologías".

Aunque se trata de un episodio de calima, en palabras del delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, "débil", podría provocar que en determinadas zonas, especialmente en las provincias de Ourense y de Lugo, la calidad del aire empeore.

"Afectará únicamente durante el día de hoy, pero para mañana y pasado no hay nada", informa Francisco Infante. Además, en lo que respecta las provincias de A Coruña y Pontevedra, "se mantendrán al margen de esta situación.

"Solo afectará a Ourense y gran parte de la provincia de Lugo, pero es una entrada de polvo bastante débil", añade.

Con el objetivo de reducir el posible impacto en la salud, la Xunta de Galicia recomienda limitar las actividades al aire libre, cerrar las puertas y las ventanas para evitar la entrada de polvo y usar mascarillas y/o gafas en exteriores, hasta que el episodio finalice.

En este contexto, la población que puede verse afectada por la mala calidad del aire son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, los niños y las embarazadas.

¿Qué tan comunes son las intrusiones de polvo sahariano?

La Agencia Estatal de Meteorología explica que las intrusiones de polvo mineral procedentes del desierto sahariano se repiten "con frecuencia" en nuestro entorno geográfico.

"Es un fenómeno meteorológico natural con impactos significativos en sectores tan diferenciados como la salud pública, la agricultura, el transporte terrestre y aéreo o la energía solar", señala en su página web.

En este sentido, según el Índice de Calidad del Aire (ICA), se establecen diferentes categorías de calidad del aire: buena, favorable, regular, mala, muy mala y pésima.

A partir de una calidad del aire regular puede existir un riesgo moderado para los grupos más susceptibles, mientras que deben tomarse ciertas precauciones en la población general a partir de una calidad del aire mala.

El tamaño de las partículas (PM) determina el riesgo del polvo para la salud. De estas partículas, las que pueden causar efectos nocivos en la población son las PM10, de 10 micras o menores, que producen síntomas como irritación en los ojos, la nariz, la boca y la garganta.

Las menores de 2,5 micras, por otro lado, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo.