La Xunta dice que está "ultimando" la estrategia de empleo femenino en sectores masculinizados

La Consellería de Política Social e Igualdade, en colaboración con la de Emprego, está "ultimando" la que será la primera estrategia de empleo femenino en sectores masculinizados de Galicia "y también la primera de España".

Lo ha señalado la titular del departamento autonómico, Fabiola García, en el pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación de la diputada del BNG Noa Presas, quien ha advertido de que "no se necesitan anuncios" sino "medidas" para corregir la desigualdad socioeconómica de las mujeres en Galicia.

Presas ha apuntado que hay datos que mejoran pero "lentamente" y de manera "insuficiente", antes de censurar que la Xunta, ante esto, hace "anuncio, anuncio, anuncio" y lanza "programa, programa, programa", pero todo, en su opinión, "queda en papel mojado".

"Hace dos años que hicieron una reforma de la ley de igualdad, sin cambios de calado, sin ambición, sin sanciones... Teníamos razón, ni una sola medida efectiva contra la brecha salarial", ha criticado la nacionalista según recoge Europa Press.

A la pregunta de "qué va a hacer el Gobierno gallego ante la falta de eficacia de sus políticas públicas" y "ante sus propios incumplimientos", la conselleira ha respondido que "la Xunta comparte la preocupación ante la persistencia de desigualdades" pero estas "responden a dinámicas estructurales".

"La menor brecha salarial"

Por su parte, ha reivindicado que "en Galicia nunca hubo tantas mujeres trabajando como ahora", y ha valorado también la evolución del salario medio femenino.

"Galicia, además, registra la menor brecha salarial de género de toda la serie histórica desde el año 1999, es menor también que la estatal", ha añadido, antes de asegurar que la comunidad gallega es una de las que "más mujeres directivas" tiene de España.

Entre otras medidas del Ejecutivo autonómico, en ámbitos como la corresponsabilidad, Fabiola García ha señalado que, con Emprego, su consellería está "ultimando la que será la primera estrategia de empleo femenino en sectores masculinizados de Galicia y también la primera de España".

Y ha concluido su contestación asegurando que la Xunta actúa "reforzando siempre los mecanismos de seguimiento, de evaluación y de coordinación institucional". "Nuestro objetivo no es otro que avanzar de forma sostenida para una sociedad más justa y una sociedad más libre", ha remarcado.

En la réplica, la portavoz del Bloque ha afeado que la conselleira haga "anuncio, anuncio, anuncio" y ha precisado que, en concreto, el relativo a la estrategia femenina en sectores masculinizados, lo realizó en marzo de 2025. "Por lo menos, innoven un poco", ha ironizado.

Por su parte, la conselleira ha resuelto que en la actual Galicia "las niñas saben ya desde que son bien pequeñas que pueden ser lo que quieran ser en su vida", frente a lo que considera una "Galicia catastrofista" del BNG.