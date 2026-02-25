Xunta defiende la "eficiencia" de la "fusión voluntaria" de ayuntamientos: "Cooperar es el camino"

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, junto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de una rueda de prensa del Consello. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido la "eficiencia administrativa" y los "beneficios de financiación" de las fusiones de los ayuntamientos de Oza-Cesuras (A Coruña) y Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Tras cuestionar la socialista Silvia Longueira que la unión de los dos municipios coruñeses no ha supuesto aumento de la población ni mayores ingresos "extraordinarios", Calvo ha asegurado que desde la fusión "se han mejorado las cuentas del ayuntamiento, se han garantizado servicios a la población, se ha logrado mantener los servicios que estaban en peligro y se han evitado duplicidades".

Así, ha destacado que la Xunta "sigue apostando por la fusión voluntaria" porque, ha añadido, "la cooperación es el camino para evitar duplicidades y garantizar igualdad de oportunidades", al tiempo que ha puesto en valor nuevas medidas normativas a este respecto, según recoge Europa Press.

Sin embargo, Longueira ha insistido en que "lo único que piden los vecinos" de Oza-Cesuras es que "se cumpla" lo que estaba en el documento de acuerdo de la unión.

"Los vecinos cada cuatro años expresan su opinión: una mayoría reforzada del PP y la práctica desaparición del PSOE", ha zanjado el conselleiro en su réplica.