Galicia activa la alerta por mala calidad del aire ante la posible llegada de polvo africano

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha activado el protocolo de actuación ante la posible llegada a Galicia de partículas en suspensión procedentes del norte de África durante este jueves.

De acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, esto puede provocar que en determinadas zonas de Galicia, especialmente en las provincias de Ourense y de Lugo, la calidad del aire empeore por el aumento de las concentraciones de partículas en suspensión.

Con el objetivo de reducir su posible impacto en la salud, el departamento de Saúde Pública recomienda limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores, hasta que este episodio finalice.

La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas.

Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) se establecen diferentes categorías de calidad del aire: buena, favorable, regular, mala, muy mala y pésima. A partir de una calidad del aire regular puede existir un riesgo moderado para los grupos más susceptibles, mientras que deben tomarse ciertas precauciones en la población general a partir de una calidad del aire mala.

El tamaño de las partículas (PM) determina el riesgo del polvo para la salud. De estas partículas, las que pueden causar efectos nocivos en la población son las PM10, de 10 micras o menores, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta. Las menores de 2,5 micras (PM2,5), además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo sobre todo una disminución de la capacidad respiratoria, lo que provoca problemas respiratorios y agravamiento de las patologías crónicas, como el asma o la EPOC.

La situación actual y la localización dentro de la geografía gallega del nivel y tamaño de las partículas,así como la predicción de la posible llegada en los próximos días, se puede consultar en la página web de Meteogalicia.