Los sindicatos policiales gallegos alertan del auge de la ciberdelincuencia tras el balance de Interior

El balance de criminalidad de 2025 publicado por la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha encendido las alarmas entre los sindicatos policiales, que coinciden en señalar que la delincuencia está cambiando de forma y desplazándose al entorno digital, donde, aseguran, hay menos medios para investigarla.

Los datos oficiales reflejan que la criminalidad total aumentó un 0,8% en el conjunto del país, pero el incremento se concentra principalmente en la ciberdelincuencia, que creció un 5,3%. Mientras, la delincuencia tradicional bajó ligeramente un 0,2%, con descensos en los robos en viviendas (8,3%) y en los robos con violencia (1,5%).

Desde Jupol, Roberto Varela reconoce que todavía está analizando en detalle las cifras, pero adelanta que el escenario es claro: "En el cómputo anual, la criminalidad total sube un 0,8%, pero realmente lo que tira de esa subida es la ciberdelincuencia, que crece un 5,3%", explica a Quincemil.

Varela incide en que el fenómeno no implica una desaparición del delito, sino una transformación: "Menos robos tradicionales, pero más problemas en el mundo digital, que es lo que ahora mismo está marcando la tendencia". Y añade una advertencia: "Es un ámbito para el que hay menos herramientas para su esclarecimiento".

El representante sindical subraya que el delincuente ha encontrado un nuevo terreno más rentable y menos expuesto: "Antes se lucraban con los robos con fuerza y hurtos y ahora se ha desplazado al mundo digital, donde se deja menos rastro y es más fácil, por su anonimato, delinquir".

Entre los delitos que más crecen a nivel nacional destacan los homicidios consumados (7,7%), las lesiones (7,2%), el tráfico de drogas (5,5%) y los llamados “otros ciberdelitos”, que se disparan un 13,1%.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) el tono es aún más contundente. El sindicato califica el escenario de "alarmante" tanto a nivel nacional como en Galicia y sostiene que el incremento global del 0,8% es "un resultado que solo se puede calificar de catastrófico".

La organización denuncia que "los homicidios y asesinatos consumados han subido un 7,7%, los homicidios en grado de tentativa un 5%, las lesiones y riñas tumultuarias un 7,2% y los secuestros un 9,6%".

También advierte del aumento de los delitos contra la libertad sexual, señalando que "llama poderosamente la atención el incremento de las agresiones sexuales con penetración, que han subido un 2,8%".

La CEP pide la salida de Fernando Grande-Marlaska

Para la CEP, la situación evidencia "un desastre de gestión por parte del Ministerio del Interior" y considera que "el ministro Fernando Grande-Marlaska debe dimitir".

En Galicia, la criminalidad subió un 0,9%, con incrementos destacados en homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (44,4%), lesiones y riñas tumultuarias (14,4%), delitos contra la libertad sexual (5,7%) y ciberdelincuencia (9,3%).

La CEP insiste en que estos datos "dan la razón, una vez más, a la Confederación Española de Policía en Galicia cuando reclama más personal y medios para combatir la delincuencia".

Entre sus propuestas figuran "la creación de nuevas unidades de prevención y reacción" y el refuerzo de las unidades de policía judicial especializadas en delitos sexuales, tráfico de drogas y ciberdelincuencia.

El análisis por ciudades gallegas refleja subidas muy significativas en algunos indicadores. En A Coruña aumentaron un 200% los homicidios consumados y un 166,7% las agresiones sexuales con penetración. En Santiago de Compostela crecieron un 100% los homicidios en grado de tentativa y un 22,4% la ciberdelincuencia. En Lugo, las agresiones sexuales con penetración subieron un 300% y los robos con violencia un 129,2%. Vigo presenta los datos más contenidos entre las grandes ciudades.

El SUP insiste en la falta de efectivos

Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Lage pone el foco en la falta de adaptación estructural. "El catálogo de puestos de trabajo está obsoleto, se necesitan muchos más agentes para hacer frente a las nuevas especialidades delincuenciales", afirma.

Lage rechaza el mensaje oficial sobre el refuerzo de plantillas y advierte de la presión que soportan las unidades especializadas: "En el ámbito de los delitos informáticos los grupos de policía judicial están colapsados". Y concluye con un dato que resume la tendencia actual: "La mayor parte de las denuncias que se tramitan son por hechos ocurridos en la red".