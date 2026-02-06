Suspensión de trenes en Galicia: La Xunta denuncia falta de mantenimiento y exige respuestas a Renfe

Diego Calvo realiza declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento. Xunta de Galicia.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, ha alzado la voz esta mañana en nombre de la Xunta de Galicia ante la suspensión indefinida del transporte por tren con Vigo a causa del temproal, que ha dejado tiradas a centenares de personas desde primera hora de la mañana de ayer.

El responsable autonómico trasladó el "descontento" del Gobierno gallego por una situación que se repite desde ayer y que vuelve a afectar hoy a numerosas frecuencias.

Calvo explicó que la Xunta tuvo conocimiento por Renfe de la suspensión de "una gran cantidad de trenes" con salida o llegada a Vigo y denunció que la operadora no habilitó alternativas para los viajeros con billete.

"Cuando preguntamos si se van a poner alternativas para todos aquellos viajeros que tenían comprados esos billetes, Renfe contesta que no, que no va a poner ningún tipo de alternativa", afirmó.

A juicio del conselleiro, esta decisión deja "abandonados a miles de pasajeros" sin aviso previo en distintas estaciones. Ante ello, y pese a no ser de su competencia, la Xunta reaccionó reforzando las líneas de autobús del eje atlántico.

"Pese a no ser competencia, lo que hicimos fue reforzar las líneas de autobús para dar cabida a la mayor parte de los pasajeros", señaló, calificando de "surrealista" la explicación ofrecida por Renfe.

La causa de no poner autobús

Según relató, Renfe justificó su negativa a poner buses porque no podía cubrir la totalidad de los billetes vendidos, optando por no garantizar ninguno.

"Como no son capaces de poner el número de autobuses necesarios para cubrir todos los billetes vendidos, deciden no garantizar ninguno. Es una situación incomprensible", afirmó, asegurando que algo así “no se habría dado en ninguna otra comunidad”.

Calvo añadió que Renfe llegó a pedir a la Xunta que certificase por escrito que los autobuses podían circular por la AP-9, una petición que rechazó de plano.

"No nos corresponde certificar eso. Es una vía de titularidad del propio ministerio y no está en duda que hoy se puede circular", subrayó, insistiendo en que esa exigencia carece de sentido.

Falta de mantenimiento

El conselleiro vinculó los problemas no solo a los episodios de lluvia, sino a una falta de mantenimiento que se arrastra desde hace meses, con trenes que se paran o llegan tarde de forma habitual.

"Lo que hay detrás es una falta de mantenimiento. Es una situación insostenible y Renfe tiene que dar la cara", recalcó, reclamando explicaciones tanto a la operadora como al Gobierno central.

Sobre la duración de las suspensiones, Calvo indicó que la Xunta no dispone de información adicional más allá de la relación de trayectos cancelados remitida por Renfe, que incluye cortes entre Vigo, Ourense y Santiago, y el tramo Ourense-Santiago, afectado por incidencias.

La alcaldesa de A Coruña considera "absolutamente intolerable" la situación

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey denunció en declaraciones en Cita en María Pita de RadioVoz que la suspensión de la vía ferroviaria entre A Coruña y Vigo, una de las más transitadas de Galicia, sin ofrecer alternativas, deja a la ciudadanía "completamente aislada e incomunicada".

La primera edil criticó que Renfe, ADIF o el Gobierno central, "da igual la etiqueta", decidan cortar la línea de un día para otro sin poner en marcha una solución inmediata, como un servicio de autobuses que conecte ambas ciudades con salidas periódicas desde las estaciones.

La regidora coruñesa rechazó que se traslade a los usuarios la responsabilidad de buscarse la vida una vez llegan a Santiago, calificando esta opción de "no ser una solución".

Recordó que hay personas con billetes comprados que necesitan desplazarse por motivos laborales o familiares, y subrayó que detrás de cada viaje hay situaciones personales complejas. Por ello, consideró "absolutamente intolerable" cortar una línea ferroviaria sin explicaciones ni alternativas reales.

Rey exigió al Gobierno central que, a través del organismo correspondiente, habilite de forma inmediata una línea de autobuses con frecuencia horaria entre A Coruña y Vigo en ambos sentidos, mientras no se restablezca el servicio ferroviario.

A su juicio, no tiene ningún sentido dejar incomunicadas a dos provincias que concentran las áreas metropolitanas más pobladas de Galicia, insistiendo en que esta situación es injustificable y debe resolverse de manera urgente.