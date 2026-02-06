El presidente del TSXG resalta la capacidad de la Justicia para adaptarse a "reformas profundas"

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, puso en valor la capacidad de la Justicia para adaptarse a "reformas profundas", durante el acto de juramento o promesa ante la Sala de Gobierno de dos juezas y un juez de la 74.ª promoción de la Carrera Judicial destinados a Galicia.

Durante su intervención, Picatoste recordó que el próximo 14 de marzo se cumplirán 100 años de la colocación de la primera piedra del TSXG, una fecha que simboliza un siglo de evolución de la Justicia gallega.

En este periodo, señaló, la Administración de Justicia ha atravesado "contextos sociales y políticos cambiantes, reformas, avances y también momentos difíciles", pero siempre ha seguido adelante gracias a la profesionalidad y el compromiso de quienes la ejercen.

El presidente del TSXG destacó que los nuevos integrantes de la Carrera Judicial se incorporan en un momento marcado por importantes cambios organizativos, tecnológicos y normativos, que generan "ilusión, pero también dudas y dificultades".

Aun así, recalcó que "la historia de la Justicia es, en buena medida, la historia de su capacidad para adaptarse sin perder su esencia".

Picatoste incidió asimismo en el compromiso que jueces y juezas asumen con la ciudadanía y con los valores que sustentan el Estado de Derecho, subrayando que la función jurisdiccional se ejerce "en lo concreto y en lo cercano, con constancia y compromiso".

"Ser juez o jueza implica mucho más que aplicar leyes. Implica decidir sobre derechos, libertades e intereses legítimos con independencia, imparcialidad, serenidad y respeto absoluto a la legalidad”" afirmó, recordando que "la confianza de la sociedad en la Justicia se gana día a día, en cada resolución y en cada comportamiento profesional".

En nombre de la 74.ª promoción destinada a Galicia intervino Borja Pérez Muñiz, quien aseguró que los nuevos jueces y juezas son conscientes de la responsabilidad que asumen y que aspiran "a proporcionar un servicio público accesible, cercano y eficaz".

Pérez también puso el foco en la necesidad de dotar a las oficinas judiciales de medios materiales y, especialmente, personales, destacando que el personal funcionario es un soporte imprescindible para la actividad jurisdiccional.