Imagen de una de las actuaciones. Policía Nacional.

La Policía Nacional desmantela 125 puntos de venta de droga en Galicia durante 2025

Las operaciones permitieron incautar grandes cantidades de cocaína, hachís, marihuana y heroína, y se realizaron 280 detenciones en toda la comunidad

La Policía Nacional ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en Galicia durante 2025, logrando desmantelar 125 puntos negros de venta y consumo de drogas en las cuatro provincias.

Las actuaciones forman parte del plan estratégico diseñado por la Jefatura Superior de Policía de Galicia y han permitido retirar del mercado importantes cantidades de sustancias estupefacientes, así como incautar armas y dinero en efectivo.

En A Coruña, se cerraron 13 puntos de venta, con la detención de 64 personas y la intervención de 23 kilos de cocaína y 20 kilos de hachís. En Ferrol, los agentes desactivaron 18 focos de venta, incautando varias drogas sintéticas, dos pistolas y seis vehículos empleados para la distribución. Santiago de Compostela registró cuatro puntos cerrados con 24 detenciones, mientras que en Ribeira fueron desarticulados un punto con siete kilos de cocaína y armas simuladas y de fuego.

Las operaciones se extendieron a Lugo y Monforte de Lemos, donde se clausuraron 26 puntos de venta con un total de 56 detenciones y la incautación de cocaína, marihuana y otros fármacos. En Ourense, se cerraron 14 puntos y se realizaron 26 registros domiciliarios, mientras que en Pontevedra se desmantelaron 12 focos con 25 arrestos y grandes cantidades de hachís, marihuana y cocaína. Vigo contabilizó 28 puntos desactivados y 42 detenidos, con la intervención de heroína y otras drogas.

Además, en Vilagarcía de Arousa y Marín se realizaron operaciones que permitieron desarticular nueve puntos más con la detención de 14 personas.

En total, la Policía Nacional interceptó ocho vehículos caleteados utilizados para ocultar drogas.