Huelga ferroviaria en Galicia: Estos serán los trenes que circularán del 9 al 11 de febrero
Finalmente, los trabajadores de Renfe irán a huelga del lunes al miércoles de la semana que viene tras no llegar a un acuerdo en las tres reuniones celebradas con el Ministerio de Transportes
El sector del transporte ferroviario (UGT, CCOO y Semaf) ha anunciado este viernes, 6 de febrero, que finalmente se mantienen los tres días de huelga previstos para los días 9, 10 y 11 de la semana que viene. Un parón que afectará a todos los servicios nacionales, incluidos los que operan en Galicia.
Esta decisión llega después de que los representantes sindicales de los trabajadores de Renfe, Adif y el de maquinistas Semaf celebrasen una tercera jornada de reuniones en Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin alcanzar un acuerdo para la suspensión de la huelga tras los accidentes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Gelida (Barcelona).
Tal y como publica EL ESPAÑOL, los portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.
La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.
La huelga, por tanto, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail). También afectará a Serveo. Los paros serán a jornada completa.
Trenes de media distancia que circularán en Galicia
Según la resolución de los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes, de los 1.960 trenes afectados a nivel nacional por la huelga circularán como servicios mínimos 1.277, lo que supone el 65%.
Lunes 9 de febrero
-
9061 · 5:50–7:03 · A Coruña – Ourense
- 9081 · 8:12–9:23 · A Coruña – Ourense
-
9090 · 9:55–11:08 · Ourense – A Coruña
-
111 · 11:25–12:38 · A Coruña – Ourense
-
9120 · 12:40–13:53 · Ourense – A Coruña
-
9131 · 13:35–14:48 · A Coruña – Ourense
-
9140 · 14:25–15:38 · Ourense – A Coruña
-
9160 · 16:40–17:53 · Ourense – A Coruña
-
9171 · 17:15–18:28 · A Coruña – Ourense
-
9201 · 21:00–22:13 · A Coruña – Ourense
-
9351 · 15:10–16:23 · A Coruña – Ourense
-
9470 · 6:40–7:53 · Ourense – A Coruña
-
9480 · 7:50–9:03 · Ourense – A Coruña
-
9550 · 15:30–16:43 · Ourense – A Coruña
-
9590 · 19:00–20:13 · Ourense – A Coruña
-
9072 · 6:34–8:18 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9073 · 7:00–8:40 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9082 · 8:00–9:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9083 · 8:00–9:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9093 · 9:00–10:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9112 · 10:35–12:04 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9113 · 11:06–12:33 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9123 · 12:00–13:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9132 · 13:40–15:19 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9142 · 14:30–15:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9143 · 14:05–15:42 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9153 · 15:00–16:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9162 · 16:30–17:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9172 · 17:40–19:08 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9173 · 17:00–18:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9182 · 18:15–19:44 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9183 · 18:00–19:26 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9192 · 19:35–21:06 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9212 · 21:50–23:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9213 · 21:40–23:23 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12411 · 5:30–7:41 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12421 · 9:39–11:53 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12431 · 15:39–17:54 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12441 · 19:08–21:31 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12453 · 12:45–15:00 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12477 · 21:20–23:01 · Ourense – Vigo-Guixar
-
12526 · 9:15–11:35 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12528 · 12:31–14:49 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12538 · 15:00–17:17 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12554 · 20:28–22:45 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12608 · 14:07–19:25 · Vigo-Guixar – Ponferrada
-
12611 · 6:15–8:57 · Ponferrada – Ourense
-
12613 · 10:05–12:05 · Ourense – Vigo-Guixar
-
12644 · 7:05–10:49 · A Coruña – Ourense
-
33646 · 19:50–23:31 · Ourense – A Coruña
-
12682 · 12:40–13:58 · A Coruña – Ferrol
-
12683 · 14:15–15:32 · Ferrol – A Coruña
-
12960 · 16:47–18:27 · Ourense – Santiago de Compostela
-
12967 · 18:47–20:28 · Santiago de Compostela – Ourense
-
34512 · 5:08–7:17 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
Martes 10 de febrero
-
9061 · 5:50–7:03 · A Coruña – Ourense
-
9090 · 9:55–11:08 · Ourense – A Coruña
-
111 · 11:25–12:38 · A Coruña – Ourense
-
9120 · 12:40–13:53 · Ourense – A Coruña
-
9131 · 13:35–14:48 · A Coruña – Ourense
-
9140 · 14:25–15:38 · Ourense – A Coruña
-
9160 · 16:40–17:53 · Ourense – A Coruña
-
9171 · 17:15–18:28 · A Coruña – Ourense
-
9201 · 21:00–22:13 · A Coruña – Ourense
-
9351 · 15:10–16:23 · A Coruña – Ourense
-
9470 · 6:40–7:53 · Ourense – A Coruñ
-
9480 · 7:50–9:03 · Ourense – A Coruña
-
9550 · 15:30–16:43 · Ourense – A Coruña
-
9590 · 19:00–20:13 · Ourense – A Coruña
-
9072 · 6:34–8:18 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9073 · 7:00–8:40 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9082 · 8:00–9:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9083 · 8:00–9:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9093 · 9:00–10:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9112 · 10:35–12:04 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9113 · 11:06–12:33 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9123 · 12:00–13:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9132 · 13:40–15:19 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9142 · 14:30–15:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9143 · 14:05–15:42 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9153 · 15:00–16:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9162 · 16:30–17:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9172 · 17:40–19:08 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9173 · 17:00–18:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9182 · 18:15–19:44 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9183 · 18:00–19:26 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9192 · 19:35–21:06 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9212 · 21:50–23:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9213 · 21:40–23:23 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12411 · 5:30–7:41 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12474 · 7:43–9:19 · Vigo-Guixar – Ourense
-
12421 · 9:39–11:53 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12431 · 15:39–17:54 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12441 · 19:08–21:31 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12453 · 12:45–15:00 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
12477 · 21:20–23:01 · Ourense – Vigo-Guixar
-
12526 · 9:15–11:35 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12528 · 12:31–14:49 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12538 · 15:00–17:17 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12554 · 20:28–22:45 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12608 · 14:07–19:25 · Vigo-Guixar – Ponferrada
-
12611 · 6:15–8:57 · Ponferrada – Ourense
-
12613 · 10:05–12:05 · Ourense – Vigo-Guixar
-
12644 · 7:05–10:49 · A Coruña – Ourense
-
33646 · 19:50–23:31 · Ourense – A Coruña
-
12682 · 12:40–13:58 · A Coruña – Ferrol
-
12683 · 14:15–15:32 · Ferrol – A Coruña
-
12960 · 16:47–18:27 · Ourense – Santiago de Compostela
-
12967 · 18:47–20:28 · Santiago de Compostela – Ourense
-
34512 · 5:08–7:17 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
Miércoles 11 de febrero
-
12411 · 5:30–7:41 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
34512 · 5:08–7:17 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9061 · 5:50–7:03 · A Coruña – Ourense
-
12611 · 6:15–8:57 · Ponferrada – Ourense
-
9072 · 6:34–8:18 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9470 · 6:40–7:53 · Ourense – A Coruña
-
12644 · 7:05–10:49 · A Coruña – Ourense
-
9073 · 7:00–8:40 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9480 · 7:50–9:03 · Ourense – A Coruña
-
12474 · 7:43–9:19 · Vigo-Guixar – Ourense
-
9082 · 8:00–9:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9083 · 8:00–9:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12526 · 9:15–11:35 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12421 · 9:39–11:53 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
9093 · 9:00–10:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9090 · 9:55–11:08 · Ourense – A Coruña
-
12613 · 10:05–12:05 · Ourense – Vigo-Guixar
-
9112 · 10:35–12:04 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9113 · 11:06–12:33 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9111 · 11:25–12:38 · A Coruña – Ourense
-
9123 · 12:00–13:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12528 · 12:31–14:49 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
12682 · 12:40–13:58 · A Coruña – Ferrol
-
12453 · 12:45–15:00 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
9120 · 12:40–13:53 · Ourense – A Coruña
-
9131 · 13:35–14:48 · A Coruña – Ourense
-
9132 · 13:40–15:19 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9143 · 14:05–15:42 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12608 · 14:07–19:25 · Vigo-Guixar – Ponferrada
-
12683 · 14:15–15:32 · Ferrol – A Coruña
-
9140 · 14:25–15:38 · Ourense – A Coruña
- 9142 · 14:30–15:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9153 · 15:00–16:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12538 · 15:00–17:17 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
9351 · 15:10–16:23 · A Coruña – Ourense
-
12431 · 15:39–17:54 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
9550 · 15:30–16:43 · Ourense – A Coruña
-
9162 · 16:30–17:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9160 · 16:40–17:53 · Ourense – A Coruña
-
12960 · 16:47–18:27 · Ourense – Santiago de Compostela
-
9173 · 17:00–18:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9171 · 17:15–18:28 · A Coruña – Ourense
-
9172 · 17:40–19:08 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9182 · 18:15–19:44 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
9183 · 18:00–19:26 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
12967 · 18:47–20:28 · Santiago de Compostela – Ourense
-
9590 · 19:00–20:13 · Ourense – A Coruña
-
12441 · 19:08–21:31 · A Coruña – Vigo-Guixar
-
9192 · 19:35–21:06 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
-
33646 · 19:50–23:31 · Ourense – A Coruña
-
12554 · 20:28–22:45 · Vigo-Guixar – A Coruña
-
9201 · 21:00–22:13 · A Coruña – Ourense
-
9610 · 21:16–22:29 · Ourense – A Coruña
-
9213 · 21:40–23:23 · A Coruña – Vigo-Urzaiz
-
9212 · 21:50–23:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña
Trenes de alta velocidad que circularán en Galicia
De 995 trenes afectados por la huelga circularán, a nivel nacional, como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%.
Lunes 9 de febrero
-
551 · 13:20–17:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Lugo
-
552 · 11:15–16:00 · Lugo – Chamartín – Clara Campoamor
-
626 · 9:05–22:24 · Barcelona-Sants – A Coruña
-
4487 · 8:25–12:27 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4547 · 14:40–18:17 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4587 · 19:17–22:54 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4597 · 20:23–23:59 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4657 · 5:14–8:49 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4717 · 11:15–14:50 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4757 · 15:54–19:51 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4797 · 19:33–23:07 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
11625 · 8:12–21:40 · A Coruña – Barcelona-Sants
-
4515 · 11:17–15:26 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4565 · 16:05–19:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4585 · 18:06–22:29 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4664 · 6:00–9:50 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
4694 · 9:44–14:08 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
4774 · 17:25–21:20 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
11620 · 7:48–21:40 · Vigo-Guixar – Barcelona-Sants
-
5273 · 7:24–12:18 · Alacant-Terminal – Ourense
-
5383 · 16:25–21:28 · Ourense – Alacant-Terminal
Martes 10 de febrero
-
551 · 13:20–17:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Lugo
-
552 · 11:15–16:00 · Lugo – Chamartín – Clara Campoamor
-
626 · 9:05–22:24 · Barcelona-Sants – A Coruña
-
4487 · 8:25–12:27 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4547 · 14:40–18:17 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4587 · 19:17–22:54 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4597 · 20:23–23:59 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4657 · 5:14–8:49 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4717 · 11:15–14:50 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4757 · 15:54–19:51 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4797 · 19:33–23:07 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
11625 · 8:12–21:40 · A Coruña – Barcelona-Sants
-
4515 · 11:17–15:26 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4565 · 16:05–19:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4585 · 18:06–22:29 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4664 · 6:00–9:50 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
4694 · 9:44–14:08 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
4774 · 17:25–21:20 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
11620 · 7:48–21:40 · Vigo-Guixar – Barcelona-Sants
-
5273 · 7:24–12:18 · Alacant-Terminal – Ourense
-
5383 · 16:25–21:28 · Ourense – Alacant-Terminal
Miércoles 11 de febrero
-
551 · 13:20–17:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Lugo
-
552 · 11:15–16:00 · Lugo – Chamartín – Clara Campoamor
-
626 · 9:05–22:24 · Barcelona-Sants – A Coruña
-
4487 · 8:25–12:27 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4547 · 14:40–18:17 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4587 · 19:17–22:54 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4597 · 20:23–23:59 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña
-
4657 · 5:14–8:49 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4717 · 11:15–14:50 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4757 · 15:54–19:51 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
4797 · 19:33–23:07 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor
-
11625 · 8:12–21:40 · A Coruña – Barcelona-Sants
-
4515 · 11:17–15:26 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4565 · 16:05–19:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4585 · 18:06–22:29 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz
-
4664 · 6:00–9:50 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
4694 · 9:44–14:08 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
4774 · 17:25–21:20 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor
-
11620 · 7:48–21:40 · Vigo-Guixar – Barcelona-Sants
-
5273 · 7:24–12:18 · Alacant-Terminal – Ourense
-
5383 · 16:25–21:28 · Ourense – Alacant-Terminal