Huelga ferroviaria en Galicia: Estos serán los trenes que circularán del 9 al 11 de febrero

El sector del transporte ferroviario (UGT, CCOO y Semaf) ha anunciado este viernes, 6 de febrero, que finalmente se mantienen los tres días de huelga previstos para los días 9, 10 y 11 de la semana que viene. Un parón que afectará a todos los servicios nacionales, incluidos los que operan en Galicia.

Esta decisión llega después de que los representantes sindicales de los trabajadores de Renfe, Adif y el de maquinistas Semaf celebrasen una tercera jornada de reuniones en Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin alcanzar un acuerdo para la suspensión de la huelga tras los accidentes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Tal y como publica EL ESPAÑOL, los portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

La huelga, por tanto, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail). También afectará a Serveo. Los paros serán a jornada completa.

Trenes de media distancia que circularán en Galicia

Según la resolución de los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes, de los 1.960 trenes afectados a nivel nacional por la huelga circularán como servicios mínimos 1.277, lo que supone el 65%.

Lunes 9 de febrero

9061 · 5:50–7:03 · A Coruña – Ourense

9081 · 8:12–9:23 · A Coruña – Ourense

9090 · 9:55–11:08 · Ourense – A Coruña

111 · 11:25–12:38 · A Coruña – Ourense

9120 · 12:40–13:53 · Ourense – A Coruña

9131 · 13:35–14:48 · A Coruña – Ourense

9140 · 14:25–15:38 · Ourense – A Coruña

9160 · 16:40–17:53 · Ourense – A Coruña

9171 · 17:15–18:28 · A Coruña – Ourense

9201 · 21:00–22:13 · A Coruña – Ourense

9351 · 15:10–16:23 · A Coruña – Ourense

9470 · 6:40–7:53 · Ourense – A Coruña

9480 · 7:50–9:03 · Ourense – A Coruña

9550 · 15:30–16:43 · Ourense – A Coruña

9590 · 19:00–20:13 · Ourense – A Coruña

9072 · 6:34–8:18 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9073 · 7:00–8:40 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9082 · 8:00–9:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9083 · 8:00–9:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9093 · 9:00–10:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9112 · 10:35–12:04 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9113 · 11:06–12:33 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9123 · 12:00–13:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9132 · 13:40–15:19 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9142 · 14:30–15:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9143 · 14:05–15:42 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9153 · 15:00–16:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9162 · 16:30–17:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9172 · 17:40–19:08 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9173 · 17:00–18:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9182 · 18:15–19:44 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9183 · 18:00–19:26 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9192 · 19:35–21:06 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9212 · 21:50–23:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9213 · 21:40–23:23 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

12411 · 5:30–7:41 · A Coruña – Vigo-Guixar

12421 · 9:39–11:53 · A Coruña – Vigo-Guixar

12431 · 15:39–17:54 · A Coruña – Vigo-Guixar

12441 · 19:08–21:31 · A Coruña – Vigo-Guixar

12453 · 12:45–15:00 · A Coruña – Vigo-Guixar

12477 · 21:20–23:01 · Ourense – Vigo-Guixar

12526 · 9:15–11:35 · Vigo-Guixar – A Coruña

12528 · 12:31–14:49 · Vigo-Guixar – A Coruña

12538 · 15:00–17:17 · Vigo-Guixar – A Coruña

12554 · 20:28–22:45 · Vigo-Guixar – A Coruña

12608 · 14:07–19:25 · Vigo-Guixar – Ponferrada

12611 · 6:15–8:57 · Ponferrada – Ourense

12613 · 10:05–12:05 · Ourense – Vigo-Guixar

12644 · 7:05–10:49 · A Coruña – Ourense

33646 · 19:50–23:31 · Ourense – A Coruña

12682 · 12:40–13:58 · A Coruña – Ferrol

12683 · 14:15–15:32 · Ferrol – A Coruña

12960 · 16:47–18:27 · Ourense – Santiago de Compostela

12967 · 18:47–20:28 · Santiago de Compostela – Ourense

34512 · 5:08–7:17 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

Martes 10 de febrero

Miércoles 11 de febrero

12411 · 5:30–7:41 · A Coruña – Vigo-Guixar

34512 · 5:08–7:17 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9061 · 5:50–7:03 · A Coruña – Ourense

12611 · 6:15–8:57 · Ponferrada – Ourense

9072 · 6:34–8:18 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9470 · 6:40–7:53 · Ourense – A Coruña

12644 · 7:05–10:49 · A Coruña – Ourense

9073 · 7:00–8:40 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9480 · 7:50–9:03 · Ourense – A Coruña

12474 · 7:43–9:19 · Vigo-Guixar – Ourense

9082 · 8:00–9:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9083 · 8:00–9:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

12526 · 9:15–11:35 · Vigo-Guixar – A Coruña

12421 · 9:39–11:53 · A Coruña – Vigo-Guixar

9093 · 9:00–10:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9090 · 9:55–11:08 · Ourense – A Coruña

12613 · 10:05–12:05 · Ourense – Vigo-Guixar

9112 · 10:35–12:04 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9113 · 11:06–12:33 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9111 · 11:25–12:38 · A Coruña – Ourense

9123 · 12:00–13:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

12528 · 12:31–14:49 · Vigo-Guixar – A Coruña

12682 · 12:40–13:58 · A Coruña – Ferrol

12453 · 12:45–15:00 · A Coruña – Vigo-Guixar

9120 · 12:40–13:53 · Ourense – A Coruña

9131 · 13:35–14:48 · A Coruña – Ourense

9132 · 13:40–15:19 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9143 · 14:05–15:42 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

12608 · 14:07–19:25 · Vigo-Guixar – Ponferrada

12683 · 14:15–15:32 · Ferrol – A Coruña

9140 · 14:25–15:38 · Ourense – A Coruña

9142 · 14:30–15:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9153 · 15:00–16:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

12538 · 15:00–17:17 · Vigo-Guixar – A Coruña

9351 · 15:10–16:23 · A Coruña – Ourense

12431 · 15:39–17:54 · A Coruña – Vigo-Guixar

9550 · 15:30–16:43 · Ourense – A Coruña

9162 · 16:30–17:59 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9160 · 16:40–17:53 · Ourense – A Coruña

12960 · 16:47–18:27 · Ourense – Santiago de Compostela

9173 · 17:00–18:27 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9171 · 17:15–18:28 · A Coruña – Ourense

9172 · 17:40–19:08 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9182 · 18:15–19:44 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

9183 · 18:00–19:26 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

12967 · 18:47–20:28 · Santiago de Compostela – Ourense

9590 · 19:00–20:13 · Ourense – A Coruña

12441 · 19:08–21:31 · A Coruña – Vigo-Guixar

9192 · 19:35–21:06 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

33646 · 19:50–23:31 · Ourense – A Coruña

12554 · 20:28–22:45 · Vigo-Guixar – A Coruña

9201 · 21:00–22:13 · A Coruña – Ourense

9610 · 21:16–22:29 · Ourense – A Coruña

9213 · 21:40–23:23 · A Coruña – Vigo-Urzaiz

9212 · 21:50–23:29 · Vigo-Urzaiz – A Coruña

Trenes de alta velocidad que circularán en Galicia

De 995 trenes afectados por la huelga circularán, a nivel nacional, como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%.

Lunes 9 de febrero

551 · 13:20–17:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Lugo

552 · 11:15–16:00 · Lugo – Chamartín – Clara Campoamor

626 · 9:05–22:24 · Barcelona-Sants – A Coruña

4487 · 8:25–12:27 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña

4547 · 14:40–18:17 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña

4587 · 19:17–22:54 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña

4597 · 20:23–23:59 · Chamartín – Clara Campoamor – A Coruña

4657 · 5:14–8:49 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor

4717 · 11:15–14:50 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor

4757 · 15:54–19:51 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor

4797 · 19:33–23:07 · A Coruña – Chamartín – Clara Campoamor

11625 · 8:12–21:40 · A Coruña – Barcelona-Sants

4515 · 11:17–15:26 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz

4565 · 16:05–19:58 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz

4585 · 18:06–22:29 · Chamartín – Clara Campoamor – Vigo-Urzaiz

4664 · 6:00–9:50 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor

4694 · 9:44–14:08 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor

4774 · 17:25–21:20 · Vigo-Urzaiz – Chamartín – Clara Campoamor

11620 · 7:48–21:40 · Vigo-Guixar – Barcelona-Sants

5273 · 7:24–12:18 · Alacant-Terminal – Ourense

5383 · 16:25–21:28 · Ourense – Alacant-Terminal

Martes 10 de febrero

Miércoles 11 de febrero