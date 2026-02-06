Galicia sufre más de 300 incidencias por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo continúa incidiendo con fuerza en buena parte de la península y también en Galicia, donde el 112 ha registrado en las últimas horas más de 300 incidencias. El viento y, sobre todo, las fuertes lluvias son las causantes de caídas de árboles o accidentes, con la preocupación puesta en el riesgo de inundaciones en distintos ríos gallegos. Toda la costa está en alerta naranja.

La mayor parte de las incidencias, 306, tuvieron lugar en el día de ayer. En total, hubo 62 avisos por caídas de árboles, 52 accidentes de tráfico sin heridos y 33 actuaciones de prevención de emergencias.

En la pasada madrugada solo hubo 5 incidencias en Galicia, dos de ellas accidentes sin heridos, un aviso por presencia de señales en la carretera, la inundación de una calle y una acción preventiva de los servicios de emergencias.

El 112 destaca las actuaciones por carreteras inundadas en Amoeiro y Crecente, los desprendimientos de tierra y piedras en carreteras en Pantón y Navia de Suarna e inundaciones en viviendas de Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña y Silleda.

Pontevedra fue la provincia que registró más casos, con un total de 116, seguida por Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Vigo fue la ciudad con más incidencias, llegando a las 14, seguida por A Estrada (11), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (7).

El plan Inungal de prevención de estas inundaciones continúa activo en fase de preemergencia. Los ríos en seguimiento son un total de 23 en las cuatro provincias.

En A Coruña son Mero (Cambre), Xubia (Ferrol), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Grande (Vimianzo), Tambre (Oroso y Trazo), Mandeo (Coirós y Betanzos), Miño (A Pobra do Caramiñal) y Cabeiro-Tambre (Oroso). En Pontevedra son Lérez (Pontevedra), Louro (Tui), Tea (Salvaterra de Miño), Gallo Umia (Cuntis), Río Verdugo (Pontecaldelas) y Cabeiro (Redondela). En Ourense, Miño (A Peroxa, Ourense y Salvaterra), Avia (Ribadavia) Arnoia (Baños de Molgas y Arnoia), Limia (Bande), Limia (Xinzo de Limia), Sil (O Barco de Valdeorras) y Támega (Castrelo do val y Oímbra) y el Miño en Lugo.