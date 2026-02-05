Galicia registró este enero una precipitación media un 98% superior a los valores habituales

Galicia ha registrado en el mes de enero de este año una precipitación media un 98% superior a los valores habituales en este período, según ha avanzado este jueves la Xunta.

En concreto, el avance del último informe climatológico elaborado por MeteoGalicia y que recoge Europa Press indica que la precipitación media acumulada en la comunidad para la serie histórica 1961-2026 fue de 290 litros por metro cuadrado, "casi el doble de los valores climáticos normales".

De hecho, se trata del octavo enero más húmedo desde que hay registros, unos datos que se deben a la continua llegada de borrascas desde el océano Atlántico, siendo Francis, Goretti, Ingrid y Joseph las que más han afectado al territorio gallego.

En concreto, los acumulados más altos se han registrado en las sierras litorales y, sobre todo, en el oeste y sudoeste de la provincia de A Coruña con valores de entre 550 y 700 litros por metro cuadrado, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

Mientras que la menor cantidad de precipitaciones, por debajo de los 100 litros por metro cuadrado, se ha registrado en zonas de valle del este de la provincia de Ourense.

Con todo, las temperaturas no han presentado "anomalías muy significativas". En concreto, la Xunta ha indicado que la temperatura media para la serie regional fue de 8,3 grados, "tres décimas por encima del valor habitual".