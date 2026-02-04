Sindicatos mantienen la huelga en Renfe y Adif el 9, 10 y 11 de febrero, que afectará también a Galicia

El sector del transporte ferroviario ha anunciado este miércoles, 4 de febrero, que se mantienen los tres días de huelga previstos para los días 9, 10 y 11 de este mismo mes. Un parón que afectará a todos los servicios nacionales, incluidos los que operan en Galicia.

La decisión llega después de que los representantes sindicales de los trabajadores de Renfe, Adif y el de maquinistas Semaf celebrasen una primera reunión en Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin llegar a un acuerdo para la suspensión de la huelga tras los accidentes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Fuentes sindicales de UGT han confirmado este mediodía a Quincemil que "tras la reunión con el ministerio, en principio, se mantienen convocadas las jornadas de huelga para el 9,10 y 11 de febrero".

Según publica EL ESPAÑOL, al encuentro también han acudido el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática; el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) destacan que ha sido una reunión preliminar, en la que se ha abordado de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un "cambio estructural".

Asimismo, desde CCOO han solicitado un "cambio de paradigma en el mantenimiento ferroviario", incrementar la plantilla en Adif para internalizar actividades y solucionar las deficiencias de seguridad encontradas en la infraestructura.

Sin embargo, pese a no haber acuerdo por ahora, las negociaciones entre sindicatos y Transportes continuarán este jueves en Madrid, una reunión en la que, como ha ocurrido hoy, participará también Puente.

CGT fuera de las negociaciones

Esta primera reunión no ha contado con todas las organizaciones convocantes. Tal y como publica EL ESPAÑOL, el Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha denunciado ser excluidos de la mesa de negociación.

Este sindicato cuenta con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo. "Dejar fuera a quienes representan a miles de trabajadoras y trabajadores, tanto en empresas públicas como privadas, no es un error administrativo, es una decisión política consciente", afirman.