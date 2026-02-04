La Fiscalía Superior de Galicia refuerza la colaboración con la Xunta contra el acoso escolar

La Fiscalía Superior de Galicia y la Xunta intensifican su colaboración para mejorar la convivencia y garantizar los derechos fundamentales en los centros educativos de la comunidad.

Así se puso de manifiesto tras la reunión mantenida este martes en Santiago de Compostela entre la fiscala superior, Carmen Eiró, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez.

Durante el encuentro, ambas instituciones se comprometieron a dar visibilidad a la realidad existente en los centros educativos, priorizando el interés del menor y reforzando al mismo tiempo la protección del profesorado.

La cooperación se centrará especialmente en la lucha contra el acoso escolar, la prevención del absentismo y el apoyo a los docentes, ámbitos en los que la Fiscalía pone a disposición todas las herramientas del Ministerio Fiscal.

Según destacó Carmen Eiró, el bienestar de los menores y el cumplimiento de sus derechos y deberes constituye una prioridad para la Fiscalía, con actuaciones que deben abarcar todos los ámbitos educativos, prestando especial atención a los centros del rural.

La fiscala superior subrayó además la necesidad de ampliar el foco hacia el profesorado, al considerar que en ocasiones son la parte menos visible de situaciones de acoso.

En este sentido, valoró positivamente la creación de la nueva Oficina de atención al profesorado, que permitirá mejorar la convivencia de la comunidad educativa y optimizar la aplicación de los protocolos existentes.

En la reunión de trabajo, celebrada en la sede de la Consellería de Educación, también participaron el secretario general técnico, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.