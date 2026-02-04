El BNG y la Xunta de Galicia, cautos ante la prohibición de uso de redes sociales a los menores

En una rueda de prensa esta mañana celebrada en Santiago, la líder nacionalista ha señalado que hay un debate "muy claro" sobre cómo influye la tecnología y las redes sociales en el desarrollo de los niños, especialmente, ha dicho, "en su desarrollo emocional".

En este sentido, ha apuntado que hay "muchas evidencias" que apuntan a que las redes sociales "están influyendo de manera negativa en la adolescencia", por lo que ha indicado que la medida avanzada este martes por el presidente Pedro Sánchez "hay que estudiarla".

En todo caso, ha defendido que el BNG "siempre va a estar en que se proteja a la infancia y a la adolescencia", apostando por "proteger su derecho a la salud mental" y a "acceder a una serie de plataformas" que, ha añadido, "están ahí y forman parte de nuestra vida".

Por ello, ha señalado que "quizás el debate no tiene que ser solo la edad", sino "cómo funcionan estas plataformas" y si "están suficientemente reguladas" porque, en su opinión, "hay muchas dudas al respecto".

Desde la Xunta de Galicia, la consellería de Educación valora positivamente esta acción, aunque critica que el Gobierno actúa tarde.

"Xa era hora de que o Goberno central fixera algo neste sentido e non eluda as súas responsabilidades e competencias. Faino logo das alegacións presentadas ao Proxecto de lei de protección ao menor no entorno dixital e arrastrado polo que se está facendo noutros países", afirma el área que dirige Román Rodríguez. Por el momento, Australia es el único país que ha hecho efectiva esta prohibición. Francia o Dinamarca también trabajan en esta medida.

De todas formas, la Xunta también se muestra cauta y aclara que "teremos que agardar a ver como se concreta, pois descoñecemos os detalles do anuncio efectuado".

Acciones en Galicia

El departamento de Educación también resalta medidas autonómicas en esta misma línea.

En Galicia ya se ha llevado a cabo la prohibición de móviles en los centros educativos, una medida pionera en España. Por otra parte, existe la Lei de Educación Dixital, que regulará el uso de pantallas en las distintas etapas educativas.

El Plan de Benestar Dixital es otra de estas acciones, que en su caso contempla un contrato de vida digital voluntario entre el alumnado y los centros con el acuerdo de las familias para un uso saludable y responsable de la tecnología.