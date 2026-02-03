MeteoGalicia advierte: la borrasca Leonardo dejará más de 200 l/m2 de lluvia hasta el fin de semana

El Carnaval está a la vuelta de la esquina, y muchas personas se preguntan por la previsión meteorológica durante estos días festivos. ¿Seguirá lloviendo? ¿Dará la lluvia una tregua? Pues bien, aún es pronto para saberlo, pero por ahora los días lluviosos continúan.

La intensa circulación polar está favoreciendo el paso de sucesivas borrascas y sus frentes asociados por el entorno de la Península ibérica. De hecho, todas las miradas están ya puestas en Leonardo ante las lluvias que se esperan en los próximos días.

Acumulados de más de 200 l/m2 hasta el fin de semana

La borrasca de alto impacto Leonardo, la número 12 de la temporada, llegará mañana miércoles, 4 de febrero, y se mantendrá estacionaria al noroeste de Galicia hasta el fin de semana, dejando precipitaciones abundantes con acumulados de hasta 200 l/m2 en algunos puntos de la Comunidad.

Según la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia), lo peor de esta borrasca se dejará sentir en el oeste y sureste de la provincia de A Coruña, el interior de Pontevedra, así como en el sur de Ourense, especialmente en la comarca de Baixa Limia.

"Con toda la lluvia acumulada a lo largo de esta semana y durante el fin de semana habrá áreas en las que se superen los 200 l/m2, aunque, en términos generales, la media en Galicia se situará entre los 50 y los 100", explica Joel Cid, meteorólogo de MeteoGalicia, a este medio.

📢Alta probabilidade de chuvia esta nova semana☔️

🅱️orrascas circulando preto das nosas latitudes.

🅰️nticiclón retirado ao sur de Azores.

☔️Chuvia na maior parte do territorio peninsular🌧️

💧Máis cantidade de precipitación na metade oeste.#FelizSemana pic.twitter.com/iqI0CO3t8J — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) February 1, 2026

El litoral gallego, por otra parte, continuará bajo aviso lo que resta de semana. "La borrasca Leonardo, que a partir de mañana se va a situar al este de Irlanda, va a generar mar de fondo y mar de viento. Habrá días en los que tengamos aviso amarillo y otros naranja, pero, en general, vamos a tener avisos en el mar", apunta el experto.

El viento volverá a ser otro de los grandes protagonistas. Se esperan rachas de hasta 80 km/h en el litoral y en las zonas altas, mientras que la cota de nieve subirá mañana hasta los 1.800 o 1.900 metros, para después descender el viernes hasta situarse en torno a los 1.000 metros.

Precisamente, a partir del viernes, en un contexto de moderada incertidumbre, se espera que Leonardo comience a rellenarse al noroeste de Galicia, continuando su influencia sobre nuestro territorio, aunque "en menor medida que durante los días anteriores", tranquiliza, por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, tanto el sábado como el domingo llegarán dos frentes que dejarán lluvias a su paso, por lo que será necesario tener los paraguas a mano.