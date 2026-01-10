El PP se apoya en Galicia para impulsar un 2026 que define como "el año del cambio"

El Partido Popular ha vuelto a convertir Galicia en escenario político clave para lanzar su mensaje nacional de cara a un horizonte electoral que mira ya a 2026 como "el año del cambio".

Así lo trasladaron los principales dirigentes del partido en la primera jornada de la XXVIII Interparlamentaria que se celebra este fin de semana en A Coruña.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente provincial del partido en A Coruña, Diego Calvo, coincidieron en señalar 2026 como un punto de inflexión político, con varios procesos electorales en el horizonte y con el objetivo declarado de propiciar lo que definieron como el "golpe final al sanchismo".

Tellado protagonizó el discurso más duro de la jornada, advirtiendo de que el socialismo "se prepare para el viacrucis electoral y judicial" que, a su juicio, le espera.

"El sanchismo caerá, golpe a golpe, en las urnas", afirmó, al tiempo que reivindicó el modelo gallego de gobierno como ejemplo de estabilidad frente a lo que calificó como "inestabilidad absoluta" en otros territorios.

En este contexto, el PP volvió a tirar de escenario gallego y de sus mayorías absolutas como aval de gestión. Tellado destacó la "mayoría holgada" de Alfonso Rueda como garantía de estabilidad y buena administración, subrayando la aprobación de los presupuestos autonómicos como una muestra de normalidad institucional. "Eso no es una heroicidad, es lo que debe ser", recalcó.

La Interparlamentaria fue inaugurada por el presidente del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la elección de la ciudad como sede del encuentro.

Lorenzo defendió que A Coruña se sitúa estos días "en el centro de la política nacional" y reivindicó Galicia como ejemplo de buen gobierno del PP, desde Manuel Fraga hasta Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

El dirigente popular apeló al diálogo, la estabilidad y la planificación como señas de identidad del proyecto popular y dio por hecho un próximo cambio político tanto en España como en la capital herculina. "Me comprometo a que el próximo año os va a recibir el alcalde de A Coruña, del PP", aseguró, entre aplausos.

Un paseo por A Coruña

Más allá de los discursos, en las últimas horas se ha podido ver a Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y Miguel Lorenzo, acompañados por otros dirigentes y cargos del Partido Popular, paseando en grupo por las calles de A Coruña.

En la denominada "previa" de la Interparlamentaria, el grupo realizó varias visitas por el centro de la ciudad, pasando ayer por el Almacén Concept Store, en un ambiente distendido previo al inicio oficial del encuentro político.

La cita del PP continúa esta tarde con nuevas mesas de debate y será clausurada este domingo por Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, en un cierre que busca reforzar el mensaje de unidad, estabilidad y alternativa de gobierno que el partido quiere proyectar desde Galicia al conjunto de España.