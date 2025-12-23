La Xunta de Galicia creará ocho nuevos "itinerarios culturales" en 2026

Galicia contará, más allá del Camino de Santiago, con ocho nuevas rutas que la Xunta ha bautizado de "itinerarios culturales de interés autonómico", creadas con el objetivo de "reconocer y promover la riqueza paisajística y patrimonial del territorio".

Así lo ha explicado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que este martes se ha reunido con alcaldes gallegos en Santiago para dar a conocer la iniciativa.

Según López Campos, la creación de estas rutas es una reivindicación de concellos, entidades y asociaciones que "vienen trabajando en la puesta en valor del territorio a través de lo que serán los itinerarios culturales de Galicia".

Por ello, la intención del Gobierno gallego es reconocer rutas que, sin contar con los criterios exigidos por la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia para ser declarados Camino de Santiago, "sí reúnen los requisitos necesarios para ser considerados relevantes y contar con una especial atención" por parte de las administraciones.

Tal y como ha detallado el titular de Cultura, esta "nueva figura" de itinerarios se creará en el marco de la modificación de la Ley de Cultura Inclusiva y Accesible, mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del próximo año.

El conselleiro también ha precisado que esta iniciativa entrará en vigor el 1 de enero.

Crear "distintas" categorías

El conselleiro de Cultura también ha añadido que "coser el territorio" a través del Camino de Santiago era una fórmula "muy interesante", pero, a la vez, ha incidido en que era preciso crear "distintas categorías".

"Los caminos tienen un especial valor patrimonial, son los primeros itinerarios europeos. Pero teníamos que buscar una figura que recogiese esa realidad que existe en el territorio", ha reiterado.

El titular del departamento autonómico ha destacado que lo que propuso la Consellería de Cultura fue crear esta figura de itinerarios culturales, que tendrán una regulación y promoción específicas.

En este sentido, ha adelantado que la iniciativa también contemplará una serie de ayudas destinadas a los ayuntamientos y a las asociaciones que "estuvieron trabajando en el reconocimiento de estos itinerarios", que en principio serán ocho.

Nuevas rutas

Tal y como ha trasladado la Consellería de Cultura, algunos de los itinerarios ya definidos son los caminos de A Geira o el de Os Arrieiros, el de Muxía por Brandomil, el del Mar, de Mariñán, el Miñoto Ribeiro, el de Muros-Noia, el de San Rosendo, y la Vía Künig.

"Se trata de trazados que conectan nuestra historia, tradición y patrimonio, y que cuentan con una especial relevancia para la difusión de nuestra cultura e identidad en todo el territorio", ha señalado López Campos.

En la comparecencia el conselleiro ha estado acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.