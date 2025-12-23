Los gallegos gastarán una media de 19,48 euros en el Sorteo de El Niño

Los gallegos y gallegas gastarán una media de 19,48 euros en el Sorteo Extraordinario de El Niño, que se celebrará el 6 de enero y que repartirá 770 millones de euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

La venta asciende a 52,6 millones de euros, de los que 20,5 corresponden a la provincia de A Coruña; 9,1 millones a la de Lugo; 5,1 millones a la de Ourense y 17,8 millones a la de Pontevedra.

Excepto en las dos últimas, con un aumento, respectivamente, del 1,10% y del 1,36%, en la de A Coruña desciende la venta un 2,78% y en la de Lugo un 0,32 por ciento.

El gasto por habitante en la provincia coruñesa es de 18,19 euros; en la de Lugo de 28,06 euros; en la de Ourense 16,90 euros y en la de Pontevedra, 18,90 euros.

En total, se han vendido en la comunidad autónoma gallega 263.000.280,70 euros, de los que 102.603 billetes son en la provincia coruñesa; 45.569 en la de Lugo; 25.735 en la de Ourense y 89.372 en la de Pontevedra.

Este Sorteo se celebrará el 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de Bombos Múltiples.

La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros.

Se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son los siguientes: un primer premio de 2 millones de euros por serie; un segundo premio de 750.000 euros por serie y un tercer premio de 250.000 euros por serie.