Galicia prevé mantener las bonificaciones del transporte tras prorrogarlas también el Gobierno central

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha ratificado que la Xunta prevé mantener las bonificaciones autonómicas en materia de transporte, en la misma jornada en la que el Gobierno ha anunciado que prorroga sus descuentos para todo 2026 a partir del 1 de enero y da luz verde al 'abono único'.

En un acto en Santiago, Calvo ha explicado que, dado que en los últimos años el Gobierno solía notificar esta decisión "en la última semana" del ejercicio, la Xunta ya tenía prevista esta posibilidad y apostará por mantener sus bonificaciones.

"Apostamos por mantener nuestro descuento adicional del 20%. Si el Estado decidiese retirarlo, actuaríamos en consecuencia y lo analizaríamos", ha zanjado.

Calvo ha realizado estas declaraciones después de formalizar, junto con el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, y con la UTE Hércules, el convenio de colaboración para impulsar la creación de un servicio de interés municipal (SIMU) que ampliará la oferta de transporte público en esta localidad. También estuvo presente la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela.

Acuerdo para Curtis

Al amparo de este acuerdo, se habilitarán desde el próximo 8 de enero, coincidiendo con la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, tres nuevas rutas con el objetivo de mejorar la conexión del IES de Curtis con Teixeiro en horario escolar.

Se crean tres nuevas expediciones, la primera de las cuales saldrá de Teixeiro a las 8:10 horas de lunes a viernes y se completará un servicio de vuelta a las 14:15 horas. Además, los lunes habrá una conexión adicional por la tarde que llegará al instituto a las 18:20 horas.

Los servicios del convenio SIMU se incluirán en las concesiones que ya operan en el marco del Plan de Transporte Público de Galicia.

En este caso, el servicio será prestado por la UTE Hércules, en el marco de la concesión sur de la comarca de Betanzos del Plan de Transporte Público de Galicia.

La responsabilidad de la financiación de un SIMU recae sobre el ayuntamiento y el convenio estima coste anual de unos 17.000 euros, una vez descontada la estimación de ingresos, y con una vigencia hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años adicionales.

Por su parte, la Xunta aplicará al nuevo servicio el mismo sistema tarifario integrado que rige en el conjunto de la red autonómica de transporte público. Esto permitirá a las personas usuarias beneficiarse de las mismas bonificaciones vigentes, entre ellas la gratuidad de hasta 60 viajes mensuales para menores de 21 años a través de la tarjeta 'Xente Nova' y el mismo para las personas mayores de 65 años con tarjeta Transporte de Movilidad de Galicia (TMG) a las que se les aplica la tarifa 65.

En el caso de la tarjeta 'Xente Nova', esta medida favorecerá especialmente al alumnado del IES de Curtis que emplee esta línea.