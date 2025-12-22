La Xunta considera que los resultados de Extremadura ratifican que "el sanchismo llegó a su fin"

Archivo - El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta XUNTA - Archivo

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha presidido la reunión semanal del Ejecutivo gallego ante la ausencia de Alfonso Rueda, que se desplazó a Madrid para participar en la Junta Directiva del PP, ha destacado que los resultados de Extremadura ratifican que "el machismo llegó a su fin".

A preguntas de los medios, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, Diego Calvo ha advertido que los populares no pueden "caer" en que "las reglas" para evaluar su resultado en las citas con las urnas "las pongan el resto de los partidos".

En este sentido, ha esgrimido que el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, había dicho en comparecencias previas a la cita con las urnas que "el objetivo era sacar el mejor resultado" y acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta, que era "prácticamente imposible".

En este sentido, ha subrayado que la meta era "sacar mucho más" que los rivales de la izquierda, y ha dado por hecho que este reto "se consiguió ampliamente". "Lo que dijeron las elecciones de ayer es que los ciudadanos quieren que María Guardiola sea presidenta de Extremadura y que el sanchismo llegó a su fin", ha zanjado.

Ausencia de Rueda

También a preguntas de los medios, acerca de si para Rueda es más prioritario atender a asuntos de partido que presidir el Consello de la Xunta, que se celebra de forma habitual los lunes, Calvo ha defendido que, si bien es lo "habitual" que esté el jefe del Ejecutivo y comparezca ante los medios, tampoco ve problema en que lo haga él mismo u otro compañero o compañera.

"Podemos venir cualquiera de los conselleiros que estamos en el Consello. En este caso me tocó a mí, que ya me ha tocado en alguna otra ocasión y comparezco con mi compañera de Infraestruturas e Vivenda. Y contestamos a todas las preguntas, te gusten o no te gusten", ha zanjado.

Rueda felicita a María Guardiola

Por su parte, esta mañana Alfonso Rueda ha felicitado a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, por su victoria en las elecciones autonómicas de este domingo en las que ha conseguido 29 escaños que, en su opinión, la "legitiman" para formar gobierno.

En unas declaraciones a los medios de comunicación, el popular ha apoyado a la ganadora de las elecciones extremeñas destacando que ha conseguido "más escaños de los que tenía hasta ahora" y que estos 29 asientos en la Asamblea de Extremadura suponen tener más que toda la izquierda junta, quienes suman 25 entre el PSOE y Unidas por Extremadura.

Al ser preguntado por las posibles negociaciones con el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, para que Guardiola pueda formar gobierno en solitario, Rueda ha evitado dar consejos pero ha definido los 18 escaños de los socialistas como un "batacazo espectacular peor del que se esperaban".

Respecto a los 11 escaños logrados por Vox, el presidente gallego ha puesto en valor este ascenso y ha afirmado que sus votos "son necesarios" para esta nueva legislatura, ya sean favorables a Guardiola o abstenciones.

Dicho esto, ha concluido asegurando que es la presidenta extremeña quien ahora es responsable de valorar los apoyos que "debe pedir", tanto a la formación liderada por Santiago Abascal como a los socialistas.