La visión del PSOE gallego tras las elecciones en Extremadura: "No son buenos"

La portavoz de Empleo y Política Forestal del PSdeG en el Parlamento, Carmen R. Dacosta, ha afirmado que los resultados de las elecciones en Extremadura "no son buenos" y lamenta que Vox aumente y el PP "dependa de ellos".

"Es una cuestión que no es buena", ha admitido, a preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa. "Pero obviamente esperamos las valoraciones del secretario general de la comunidad, como no puede ser de otra forma", ha agregado tal y como recoge Europa Press.

Al respecto, ha rechazado pronunciarse sobre si el líder del PSOE extremeño debería dimitir, al hablar en calidad de diputada socialista en la Cámara gallega.