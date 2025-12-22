Lotería de Navidad 2025: El tercer quinto premio reparte alegría por Galicia y se ceba con Pontevedra

La suerte volvió a sonreír este martes a Galicia con el tercer quinto premio, el 77715, que fue cantado a las 11:15 horas de la mañana. En ese momento, miles de personas en toda la comunidad se abrazaban frente al televisor al comprobar que sus números coincidían con los cantados por los niños de San Ildefonso.

El premio ha estado muy repartido por toda Galicia, aunque ha sido la provincia de Pontevedra la que ha concentrado buena parte de la fortuna. Vigo, A Illa de Arousa, O Porriño y Salvaterra de Miño figuran entre las localidades agraciadas.

En pleno centro de Vigo, la suerte cayó en la conocida administración de la Puerta del Sol, número 12, que vuelve a repartir premios en este 2025.

También en la provincia de Pontevedra, el 77715 se vendió en A Illa de Arousa, en la administración situada en la Travesía Cruceiro, número 2, así como en O Porriño, en la calle Ramón González, número 7. Otro de los puntos premiados fue Salvaterra de Miño, en la administración de lotería de Fonte da Vila, número 7.

Además, el quinto premio dejó pellizcos en otras provincias gallegas. En A Coruña, el número fue vendido en Fisterra, concretamente en una pequeña administración situada en el Paseo de Ribeira, número 23, un establecimiento con vistas al mar que hoy se convirtió en epicentro de celebraciones.

En la provincia de Lugo, el 77715 también fue despachado en un local de alimentación de la calle San Roque, número 53, llevando la alegría a vecinos y clientes habituales.