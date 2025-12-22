Lotería de Navidad 2025: El tercer premio, 90.693, reparte suerte en A Coruña, Pontevedra y Lugo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado el primer gran premio en Galicia: el tercer premio, 90693, ha repartido suerte en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo. Un premio muy repartido en toda Galicia, siendo las ciudades de A Coruña y Vigo las grandes afortunadas al repartir varios premios en diferentes administraciones

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. En concreto, este número, agraciado con 50.000 euros al décimo, ha tocado en la ciudad de A Coruña, en las administraciones de Alcalde Lens, 26; en el centro Comercial Los Rosales; en la administración de la Avenida de Gran Canaria, 3. Vigo fue otra de las grandes afortunadas con este número. Así, la suerte fue repartida en la administración de lotería de la Puerta del Sol; en la de Ramón Nieto, 359; y en Bembrive, 5.

Además, este tercer premio también tocó en Lugo, Baio (A Coruña), Mesón do Vento (A Coruña), Ribadeo (Lugo), Illa de Arousa, Porriño y Cuntis, en la provincia de Pontevedra.