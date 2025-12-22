Lotería de Navidad 2025: Galicia gasta más de 80 euros de media por habitante en el sorteo

Imagen del montaje del sorteo. Loterias y Apuestas del Estado.

Con el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ya en marcha, Loterías y Apuestas del Estado ha hecho públicos los datos de venta para uno de los momentos más mágicos del año.

En el cómputo autonómico, Galicia ha gastado de media 83,55 euros por habitante, un incremento con respecto al año pasado de 1,96%.

En total, los gallegos se han gastado 226.811.600 euros en décimos, participaciones y demás fórmulas de participación, ocupando el sexto lugar en el ranking nacional solo superados por Aragón (94,93 euros), Asturias (115,04 euros), Cantabria (96,71 euros), Castilla y León (118,01 euros) y La Rioja (107,74 euros).

Por provincias, Lugo es la que más consume por habitante

El desglose de ventas por provincias ha dejado a Lugo a la cabeza de la inversión en el sorteo con 106,26 euros por habitante. En total, han incrementado las ventas en 3,85 euros, hasta los 32.642.420 euros.

Le sigue A Coruña, donde cada coruñés gastó de media 87,98 euros en un incremento con respecto a 2024 del 2,04%. En total se ha comprado 99.914.740 euros.

Pontevedra completa el podium con 76,82 euros invertidos por habitante, un crecimiento del 0,64% y un gasto total de 72.815.300 euros.

Cierra la lista la provincia de Ourense con 663,68 euros gastados por cada ciudadano, una subida del 3,27%. En total, el consumo fue de 19.439.140 euros.