Imagen del montaje del sorteo. Loterias y Apuestas del Estado.

Lotería de Navidad 2025: Galicia gasta más de 80 euros de media por habitante en el sorteo

Ocupa el sexto lugar en el ranking a nivel nacional. Por provincias, Lugo ha sido la que más ha comprado por habitante para este sorteo

Con el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ya en marcha, Loterías y Apuestas del Estado ha hecho públicos los datos de venta para uno de los momentos más mágicos del año.

Ayuntamiento de A Coruña en la Plaza de María Pita

En el cómputo autonómico, Galicia ha gastado de media 83,55 euros por habitante, un incremento con respecto al año pasado de 1,96%.

En total, los gallegos se han gastado 226.811.600 euros en décimos, participaciones y demás fórmulas de participación, ocupando el sexto lugar en el ranking nacional solo superados por Aragón (94,93 euros), Asturias (115,04 euros), Cantabria (96,71 euros), Castilla y León (118,01 euros) y La Rioja (107,74 euros).

Por provincias, Lugo es la que más consume por habitante

El desglose de ventas por provincias ha dejado a Lugo a la cabeza de la inversión en el sorteo con 106,26 euros por habitante. En total, han incrementado las ventas en 3,85 euros, hasta los 32.642.420 euros.

Le sigue A Coruña, donde cada coruñés gastó de media 87,98 euros en un incremento con respecto a 2024 del 2,04%. En total se ha comprado 99.914.740 euros.

Pontevedra completa el podium con 76,82 euros invertidos por habitante, un crecimiento del 0,64% y un gasto total de 72.815.300 euros.

Cierra la lista la provincia de Ourense con 663,68 euros gastados por cada ciudadano, una subida del 3,27%. En total, el consumo fue de 19.439.140 euros.